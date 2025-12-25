VIDEO Pogledajte kako je Novak Đoković čestitao ljudima Božić

Novak Đoković priprema se za početak nove sezone i Australian Open koji počinje 18. siječnja (glavni ždrijeb), a za Božić se javio fanovima s čestitkom.

Srpski je tenisač na Instagramu objavio video u kojem drži raznobojne balone i govori:

"Onima koji slave, što god slavili, sretan Božić!". Đoković je još jednom demonstrirao i svoje znanje više stranih jezika.

Podsjetimo, Đoković je u karijeri osvojio 24 Grand Slam naslova (najviše u povijesti), a ukupno je osvojio 101 turnir. Mnogi ga smatraju najboljim tenisačem svih vremena.