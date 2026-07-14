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YAMALOV NAJVEĆI FAN

VIDEO Pogledajte kako je otac španjolske senzacije poludio: 'Gađat ću vas s mobitelom!'

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Pogledajte kako je otac španjolske senzacije poludio: 'Gađat ću vas s mobitelom!'
Foto: X/screenshot
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Yamalov otac Mounir je planuo na novinare koji su mu prišli s čestitkama za sina i izboreno polufinale, a on im poručio da ga ne snimaju i pokažu poštovanje. Htio ih je nakon gađati mobitelom

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Otac Laminea Yamala, Mounir Nasraoui, našao se u središtu pozornosti nakon žestokog verbalnog sukoba s novinarima koji su ga okružili i snimali. Skupina reportera prišla mu je kako bi mu čestitala zbog sina i njegovog prolaska u polufinale, ali on je burno reagirao i zatražio da se odmaknu.

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- Zašto mi želite čestitati? Idite njemu čestitati. Nemojte me snimati, molim vas! Što želite, da bacim mobitel na vas? Pokažite malo poštovanja, poručio je vidno uzrujani Nasraoui, a snimka njegova ispada ubrzo se proširila društvenim mrežama.

Mounir Nasraoui je jedna od najistaknutijih osoba iz njegove obitelji u javnosti. Iako su se on i Lamineova majka Sheila Ebana razveli dok je Lamine imao oko tri godine, oboje su ostali uključeni u njegov odgoj. Lamine je odrastao provodeći vrijeme s oba roditelja, a Mounir ga je od najranijih dana podržavao u nogometu. 

Zbog zdravstvenih problema nije otputovao u SAD podržati svog sina sa stadiona. Francuska i Španjolska u utorak od 21.00 sati igraju polufinale Svjetskog prvenstva u Teksasu. 

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