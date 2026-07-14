VIDEO Pogledajte kako je otac španjolske senzacije poludio: 'Gađat ću vas s mobitelom!'

Otac Laminea Yamala, Mounir Nasraoui, našao se u središtu pozornosti nakon žestokog verbalnog sukoba s novinarima koji su ga okružili i snimali. Skupina reportera prišla mu je kako bi mu čestitala zbog sina i njegovog prolaska u polufinale, ali on je burno reagirao i zatražio da se odmaknu.

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- Zašto mi želite čestitati? Idite njemu čestitati. Nemojte me snimati, molim vas! Što želite, da bacim mobitel na vas? Pokažite malo poštovanja, poručio je vidno uzrujani Nasraoui, a snimka njegova ispada ubrzo se proširila društvenim mrežama.

«¿Qué quieres, que te tire el móvil o qué?».



Unos periodistas se acercaron para felicitar al padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, y pasó esto: pic.twitter.com/ej6ee33ZOI — Palo Justo (@PaloJusto) July 14, 2026

Mounir Nasraoui je jedna od najistaknutijih osoba iz njegove obitelji u javnosti. Iako su se on i Lamineova majka Sheila Ebana razveli dok je Lamine imao oko tri godine, oboje su ostali uključeni u njegov odgoj. Lamine je odrastao provodeći vrijeme s oba roditelja, a Mounir ga je od najranijih dana podržavao u nogometu.

Zbog zdravstvenih problema nije otputovao u SAD podržati svog sina sa stadiona. Francuska i Španjolska u utorak od 21.00 sati igraju polufinale Svjetskog prvenstva u Teksasu.