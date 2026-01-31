Gorica je povela na kraju prvog poluvremena i na odmor otišla s minimalnom prednosti protiv Hajduka. Prijenos je na MaxSport 1
SJAJAN GOL
VIDEO Pogledajte kako je Pozo golčinom šokirao hajdukovce
Čitanje članka: < 1 min
U 20. kolu domaćeg nogometnog prvenstva sastaju se Gorica i Hajduk. Na samom isteku prvog poluvremena momčad Marija Carevića povela je nakon gola Ikera Poze u 44. minuti susreta. Gorica je tako na odmor otišla s minimalnom prednosti.
Čuić je ukrao loptu u opasnoj zoni i pokušao ubaciti. Lopta se odbijala po rubu kaznenog prostora i stigla do Poze koji je iz prve opalio i zabio sjajan gol. Ništa nije mogao Silić i domaćini su poveli. Glavni sudac je provjeravao situaciju, ali na kraju je gol priznat.
Video možete pogledati OVDJE.
