VIDEO Pogledajte kako je sudac nasmijao Modrića i Ronalda: 'Napokon netko stariji od mene'

Hrvatska je neslavno završila svoj put na SP-u porazom od Portugala (2-1) u šesnaestini finala, a jednu zanimljivu situaciju doživjeli su kapetani reprezentacija Luka Modrić (40) i Cristiano Ronaldo (41). Glavni sudac bio je Norvežanin Espen Eskås (38) kojeg su obilježile brojne kontroverze kroz sami susret.

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Prije početka utakmice sudac se sastao s kapetanima. Zahvaljujući kamerama koje nose suci, kroz utakmice smo mogli vidjeti njihovu perspektivu u određenom trenutku i kod važnih odluka. Prije nego li su odlučili kome će prvi posjed norveški sudac je obojicu nasmijao jednom izjavom.

- Napokon, dva lika koja su starija od mene na terenu, ha-ha.

Susret je završio pogotkom Joška Gvardiola koji je naposljetku poništen zbog diskutabilnog zaleđa Marija Pašalića i odigravanja Igora Matanovića s vlastitom kosom; lopta nije promijenila smjer, ali čip je prepoznao dodir hrvatskog napadača. Diskutabilan je bio i penal kojeg je napravio Nikola Vlašić nad Renatom Veigom; mnogi sudački eksperti smatraju da nije bilo dovoljnog kontakta za penal, ali Norvežanin je mislio drugačije.