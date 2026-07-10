Modrić i Ronaldo nasmijali su se opaski suca Eskasa prije dvoboja šesnaestine finala Hrvatske i Portugala. 'Vatreni' su ispali, a norveški sudac bio je na udaru kritika
VIDEO Pogledajte kako je sudac nasmijao Modrića i Ronalda: 'Napokon netko stariji od mene'
Hrvatska je neslavno završila svoj put na SP-u porazom od Portugala (2-1) u šesnaestini finala, a jednu zanimljivu situaciju doživjeli su kapetani reprezentacija Luka Modrić (40) i Cristiano Ronaldo (41). Glavni sudac bio je Norvežanin Espen Eskås (38) kojeg su obilježile brojne kontroverze kroz sami susret.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Prije početka utakmice sudac se sastao s kapetanima. Zahvaljujući kamerama koje nose suci, kroz utakmice smo mogli vidjeti njihovu perspektivu u određenom trenutku i kod važnih odluka. Prije nego li su odlučili kome će prvi posjed norveški sudac je obojicu nasmijao jednom izjavom.
- Napokon, dva lika koja su starija od mene na terenu, ha-ha.
Follow @CallHimGoat. pic.twitter.com/FX9bhZ3slN— n ė e d y (@TweetLikeB) July 9, 2026
Susret je završio pogotkom Joška Gvardiola koji je naposljetku poništen zbog diskutabilnog zaleđa Marija Pašalića i odigravanja Igora Matanovića s vlastitom kosom; lopta nije promijenila smjer, ali čip je prepoznao dodir hrvatskog napadača. Diskutabilan je bio i penal kojeg je napravio Nikola Vlašić nad Renatom Veigom; mnogi sudački eksperti smatraju da nije bilo dovoljnog kontakta za penal, ali Norvežanin je mislio drugačije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+