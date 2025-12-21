VIDEO Pogledajte kako je Tate u ringu izgubio od reality zvijezde

Kontroverzni influencer Andrew Tate (39) vratio se u ring, ali prvi put u ulozi boksača. 'Top G' se u subotu u sklopu borbe od šest rundi u Dubaiju borio s glumcem i reality zvijezdom Chaseom Demoorom (29). Protiv Tatea je u tijeku nekoliko pravnih postupaka, ali to ga nije spriječilo da se vrati boksačkim aktivnostima. 'Cobra Tate' je četverostruki kickboxing prvak; tri titule osvojio je pod krovnom organizacijom za karate i kickboxing mečeve (ISKA) te jednu pod nizozemskim Enfusionom.

U glavnoj borbi Misfits eventa većinskom odlukom sudaca porazio ga je Demoor. Amerikanac će zadržati titulu u teškoj kategoriji Misfits Boxinga kojeg je osnovao popularni influencer KSI.

Tate je u ring ušao kao favorit, ali nedostatak kondicije i natjecateljske spreme bio je ključan faktor u porazu kontroverznog influencera. Brojni komentari na X-u su ismijali borbu koja nije opravdala očekivanja publike.

Tate se nakon borbe oglasio fanovima kojima se zahvalio na silnoj podršci.

- Znate što? Za jednog 40-godišnjaka koji se borio s deset godina mlađim i dugim vremenom provedenim u zatvoru nije bilo loše. U redu je izgubiti, ali nije u redu ne pokušati. On je mlađi od mene, ima dvadeset kila više i puno je aktivniji od mene. Nisam se borio s kukavicom, već s pobjednikom. U životu trebaš znati zamahnuti, ali i nikada odustati. Hvala vam svima.