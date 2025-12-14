VIDEO Pogledajte kako navijači engleskog drugoligaša slave bivšeg trenera Dinama i Rijeke

Nekadašnji trener Dinama i Rijeke te trenutačni menadžer Hull Cityja Sergej Jakirović ima dobru sezonu s 'tigrovima'. U 21 odigranom kolu skupio je 34 boda i nalazi se na 6. mjestu engleskog Championshipa. U subotu je slavio protiv Millwalla 3-1. Dva gola za Hull dao je Kyle Joseph i jedan Oliver McBurnie.

Koliko cijene bosanskohercegovačkog trenera pokazali su navijači 'tigrova' nakon susreta kad su zajedno s njime proslavili desetu ligašku pobjedu. Darko Gyabi i Ryan Giles na kraju susreta odlučili su 'Jakira' gurnuti prema gostujućem dijelu tribine da s fanovima skandira i uzme zasluge za veliko slavlje.

Jakirović je nakon utakmice izjavio kako je zadovoljan s pobjedom i igrom svojih dečkiju.

- Smatram da smo danas odigrali vrlo dobru utakmicu. Sporije smo ušli u susret i Ivor (Pandur) imao je odlične dvije obrane, ali nakon toga bili smo iznimno opasni u tranzicijama, posebice u sredini terena gdje su Millar i Belloumi. Zabili smo dva vrlo lijepa gola u prvom dijelu i nakon toga smo imali potpunu kontrolu na prekidima što je možda bio i ključni dio susreta s obzirom da znamo koliko je Millwall moćan u tom segmentu. U drugom dijelu sam htio da moji igrači traže treći gol, a ne da se povuku. S novim zabijenim golom bilo je sve riješeno i izrazito smo zadovoljni s nova tri boda.

Sergej Jakirović sjeo je na klupu Hulla u srpnju i od tada je vodio 'tigrove' na 22 utakmice, slavio 10, remizirao četiri i osam puta gubio. U bogatoj trenerskoj karijeri vodio je još Sesvete, Goricu, Maribor, Zrinjski, Rijeku, Dinamo i Kayserispor. S engleskim drugoligašem ugovor ima do kraja lipnja 2027. godine.