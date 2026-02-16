VIDEO Pogledajte kako norveški skijaš luduje nakon ispadanja. Bacao štapove pa legao u snijeg

Loic Meillard osvojio je zlatnu medalju u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Utrga se vozila u Bormiju te je bila prilično napeta, a najveći "gubitnik" utrke je norvežanin Atle Lie McGrath, koji je nakon prve vožnje bio vodeći, a onda nije završio drugu vožnju. Poludio je i bacao štapove, a snimka se vrlo brzo proširila internetom.

McGrath nije najbolje krenuo u drugi lauf, a onda je na polovici szate "haklao" vrata te ispao iz utrke. Bio je bijesan te je počeo bacati štapove po stazi, skije je bacio preko zaštitne ograde, a onda se i provukao ispod nje i tamo ležao u snijegu. Jako burna reakcija koja j emogla završiti i kobno, ali na kraju nije.

Uz njega utrku nije završio ni Clement Noel, koji je također bio favorit za neku od medalja. Od hrvatskih predstavnika, Istok Rodeš i Samuel Kolega nisu završili prvi lauf, a Filip Zubčić završio je na 13. mjestu, što mu je najbolji plasman na Zimskim olimpijskim igrama.