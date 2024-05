VIDEO Pogledajte kako se Klopp oprostio od zaposlenika redsa

Jürgen Klopp (56) najavio je prije četiri mjeseca da će na kraju sezone, nakon gotovo devet godina, napustiti Liverppol. Tokom svog mandata, Klopp je osvojio po jedan naslov u engleskoj, europskoj i svjetskoj klupskoj konkurenciji, FA kup, te dva Liga kupa, a redsi su pod njim podizali još i engleski i europski Superkup. Liverpool je pod njegovim vodstvom igrao još dva finala Lige prvaka i jedno finale Europa lige.

Klopp se od Liverpoola oprostio dirljivim videom. Počinje tako da istrčava na travnjak, a na tribini iznad tunela sjede navijači koji su zapravo zaposlenici kluba s kojima je Klopp od početka svog mandata imao poseban odnos i davao im je na važnosti. Trener Liverpoola se zatim popeo na tribinu i sjeo među zaposlenike kluba, a na stepenicama su svi trofeji koje je Liverpool osvojio pod njim.

Njemački trener odlazak je najavio prije četiri mjeseca također dirljivim videom. Taj video počeo je pitanjem: "Imaš li što reći navijačima?" na što je Jurgen odgovorio:

- Da... Moram. Uh... Na kraju sezone napuštam klub... Razumijem da je to šok za mnoge, kada to budu čuli prvi put... Ali mogu objasniti ili barem to pokušati... Volim apsolutno sve vezano uz ovaj klub. Volim ovaj grad. Volim navijače. Volim momčad. Volim stožer. Volim vas sve. To što sam usprkos svemu navedenom odlučio ovako, pokazuje da je to odluka koju sam morao donijeti. Stvar je u tome što... Kako da to kažem? Ponestaje mi energije! Za sada sam dobro, ali znam da ovaj posao ne mogu raditi opet, i opet, i opet... Nakon tolikih godina zajedno, toliko toga što smo prošli, stekao sam toliku ljubav i poštovanje prema vama da je najmanje što sam vam dužan reći istina. I ovo je istina - rekao je Klopp u videu.