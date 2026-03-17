Tko sad plače? Pogledajte kako se Vinicius osvetio Man. Cityju

Susret Manchester Cityja i Real Madrida u osmini finala Lige prvaka bio je riješen na prvom susretu u Madridu (3-0). 'Kraljevski klub' je u prvom dvoboju slavio 3-0 hattrickom kapetana Federica Valverdea. Uzvratni susret u Manchesteru bio je gotov na samom početku utakmice; Bernardo Silva dobio je crveni karton i skrivio penal za goste.

Vinicius Junior zabio je prvi gol na utakmici i u svom kontroverznom stilu proslavio pogodak. No, nije tu stao, već je provocirao i kod drugog postignutog gola koji mu je na samom kraju utakmice poništen zbog zaleđa. Ipak, zabio je svoj drugi pogodak u trećoj minuti sudačke nadoknade te ga proslavio, neuobičajeno za njega, manje kontroverzno.

Brazilac je nakon prvog zabijenog gola napravio gestu koja izgleda kao da briše suze s lica. Naravno, gesta je bila upućena navijačima Cityja te je to njegova svojevrsna osveta za 'građane'. On je 2024. godine izgubio u utrci za Zlatnu loptu od španjolskog veznjaka Rodrija koji je bio ključan igrač u momčadi Manchestera i španjolskoj reprezentaciji u lovu na Europsko prvenstvo.

Englezi su mu na Etihadu 11. veljače 2025. u šesnaestini finala Lige prvaka priredili transparent po uzoru na naslov pjesme Oasisa na kojem piše ''Stop crying your heart out" ("Prestani plakati"). Pored natpisa bila je fotografija Rodrija kako ljubi Zlatnu loptu. Uz to, skandirali su mu cijeli vrijeme "Gdje ti je Zlatna lopta?" Brazilac je to shvatio vrlo osobno i više od godinu dana morao je čekati da ušuška navijače 'građana' na njihovom stadionu.

Real je novi četvrtfinalist Lige prvaka. Pridružio se PSG-u, Arsenalu i Sportingu u samoj završnici najprestižnijeg klupskog natjecanja.