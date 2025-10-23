VIDEO Pogledajte kako su igrači Rijeke pokušali zaštititi djecu od kiše prije početka utakmice

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag na Rujevici zaustavila se nakon samo 13 minuta jer je vremenska oluja potpuno uništila uvjete za igru. Snažna kiša i jak vjetar natopili su travnjak pa je sudac Robert Jones, pri rezultatu 0-0, poslao igrače u svlačionicu. Do tada utakmica je bila relativno "živa" obzirom na uvjete na travnjaku. Prvi su zaprijetili gosti šestoj minuti preko Birmančevića, no tada je lokva spasila Rijeku gola.

Najzanimljiviji detalj utakmice dogodio se samo dvije minute nego li je prekinuta kada je Fruk zabio, a gol je poništen zbog zaleđa.

Prije samog početka susreta uz nogometaše su na teren izašla i djeca. I ona su morala podnijeti hladnoću i pljusak, ali su im igrači pokušali pomoći tako što su rukama napravili zaklon iznad njihovih glava kako bi ih zaštitili od kiše.

