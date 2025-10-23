Obavijesti

Sport

Komentari 1
NEVJEROJATNA SITUACIJA

VIDEO Pogledajte kako su igrači Rijeke pokušali zaštititi djecu od kiše prije početka utakmice

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte kako su igrači Rijeke pokušali zaštititi djecu od kiše prije početka utakmice
Foto: Sportklub

Utakmica Rijeke i Sparte prekinuta je u 13. minuti nakon što je sudac Robert Jones obavio razgovor s kapetanima i trenerima momčadi

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag na Rujevici zaustavila se nakon samo 13 minuta jer je vremenska oluja potpuno uništila uvjete za igru. Snažna kiša i jak vjetar natopili su travnjak pa je sudac Robert Jones, pri rezultatu 0-0, poslao igrače u svlačionicu. Do tada utakmica je bila relativno "živa" obzirom na uvjete na travnjaku. Prvi su zaprijetili gosti šestoj minuti preko Birmančevića, no tada je lokva spasila Rijeku gola.

Najzanimljiviji detalj utakmice dogodio se samo dvije minute nego li je prekinuta kada je Fruk zabio, a gol je poništen zbog zaleđa.

SVE POD VODOM FOTO Nezapamćeni potop na Rujevici! Pogledajte zašto se utakmica igrala samo 13 minuta
FOTO Nezapamćeni potop na Rujevici! Pogledajte zašto se utakmica igrala samo 13 minuta

Prije samog početka susreta uz nogometaše su na teren izašla i djeca. I ona su morala podnijeti hladnoću i pljusak, ali su im igrači pokušali pomoći tako što su rukama napravili zaklon iznad njihovih glava kako bi ih zaštitili od kiše.

Pogledajte kako je to izgledalo OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'
BILA JE PROFESIONALNA

FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'

Kate Scott doživjela modni krah uživo na CBS-u! Haljina pukla usred prijenosa, ali ona ostala hladna kao špricer. Kolege se valjali od smijeha, a internet poludio
VIDEO Rijeka - Sparta 0-0: Sudac opet na terenu, lokvi više nema, moguć nastavak susreta!
PREKINUTA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Sparta 0-0: Sudac opet na terenu, lokvi više nema, moguć nastavak susreta!

Utakmica je i službeno prekinuta u 13. minuti nakon što je sudac Jones obavio razgovor s kapetanima i trenerima momčadi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025