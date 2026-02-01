VIDEO Pogledajte kako su Leonu Popović ispratili na zimske OI

Leona Popović zaputila se prema Cortini d'Ampezzo gdje se održava skijanje na Zimskim olimpijskim igrama. Događaj će se održati od 6. veljače do 22. veljače, a osim Cortine se održava i u Milanu.

Hrvatska će ukupno imati šest predstavnika u alpskom skijanju, a Leonu Popović ispratili su iz Mrkopalja na treće Olimpijske igre. Priredili su ispraćaj uz mikrofone, hrvatske zastave i zaželjeli još sreću na natjecanju.

Popović je već sudjelovala na Olimpijskim igrama 2018. i 2022., a nastupala je i na tri Svjetska prvenstva. Uglavnom se natječe u slalomu.