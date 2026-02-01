Obavijesti

TREĆE OI ZA LEONU

VIDEO Pogledajte kako su Leonu Popović ispratili na zimske OI

Piše Petar Božičević,
Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Popović je već sudjelovala na Olimpijskim igrama 2018. i 2022., a nastupala je i na tri Svjetska prvenstva. Uglavnom se natječe u slalomu

Leona Popović zaputila se prema Cortini d'Ampezzo gdje se održava skijanje na Zimskim olimpijskim igrama. Događaj će se održati od 6. veljače do 22. veljače, a osim Cortine se održava i u Milanu. 

Hrvatska će ukupno imati šest predstavnika u alpskom skijanju, a Leonu Popović ispratili su iz Mrkopalja na treće Olimpijske igre. Priredili su ispraćaj uz mikrofone, hrvatske zastave i zaželjeli još sreću na natjecanju. 

Popović je već sudjelovala na Olimpijskim igrama 2018. i 2022., a nastupala je i na tri Svjetska prvenstva. Uglavnom se natječe u slalomu. 

