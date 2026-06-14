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NAVIJAČKO LUDILO

VIDEO Pogledajte kako su Turci pratili Mundijal u šest ujutro

Piše Bruno Lukas,
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VIDEO Pogledajte kako su Turci pratili Mundijal u šest ujutro
Foto: Screenshot/twitter

Stotine turskih navijača gledalo je utakmicu Turske i Australije na Svjetskom prvenstvu u 2000 godina starom antičkom kazalištu Antiphellos u Kaşu, poznatom po pogledu na more

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Rijetko koji sportski prizor može parirati onome koji se u nedjelju ujutro odvio u četvrti Kaş u Antaliji. Stotine ljubitelja nogometa sjatilo se već od ranih jutarnjih sati u antičko kazalište Antiphellos, staro punih 2000 godina, kako bi na divovskom ekranu pratili utakmicu Turske i Australije (0-2) na Svjetskom prvenstvu.

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Kazalište poznato po impresivnom pogledu na more pretvorilo se u pravu navijačku arenu, povijesne kamene tribine ispunile su se turskim navijačima koji su s jednakim žarom pratili svaku loptu kao da su na modernom stadionu.

Događaj je organiziran u sklopu Međunarodnog filmskog festivala u Kaşu, spajajući sport i kulturu na jedinstven način.

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Prizor šarenih dresova i navijačkih zastava u okruženju antičke arhitekture i jadranskog pejzaža postao je jedna od najupečatljivijih slika ovog Svjetskog prvenstva.

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