Stotine turskih navijača gledalo je utakmicu Turske i Australije na Svjetskom prvenstvu u 2000 godina starom antičkom kazalištu Antiphellos u Kaşu, poznatom po pogledu na more
VIDEO Pogledajte kako su Turci pratili Mundijal u šest ujutro
Rijetko koji sportski prizor može parirati onome koji se u nedjelju ujutro odvio u četvrti Kaş u Antaliji. Stotine ljubitelja nogometa sjatilo se već od ranih jutarnjih sati u antičko kazalište Antiphellos, staro punih 2000 godina, kako bi na divovskom ekranu pratili utakmicu Turske i Australije (0-2) na Svjetskom prvenstvu.
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Kazalište poznato po impresivnom pogledu na more pretvorilo se u pravu navijačku arenu, povijesne kamene tribine ispunile su se turskim navijačima koji su s jednakim žarom pratili svaku loptu kao da su na modernom stadionu.
🇹🇷 The 2,000-year-old Antiphellos Theatre overlooking the Mediterranean in Türkiye’s Antalya province is set to host a giant-screen public viewing of the national team’s FIFA World Cup match against Australia— Anadolu English (@anadoluagency) June 6, 2026
◼️ Historic venue in Kas blends ancient heritage with football fever… pic.twitter.com/JNuMuGZc2a
Događaj je organiziran u sklopu Međunarodnog filmskog festivala u Kaşu, spajajući sport i kulturu na jedinstven način.
Kaş'taki Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda izlenen milli maçımız havadan görüntülendi. pic.twitter.com/qvDfp5VdOZ https://t.co/kO91jfrsBL— BPT (@bpthaber) June 14, 2026
Prizor šarenih dresova i navijačkih zastava u okruženju antičke arhitekture i jadranskog pejzaža postao je jedna od najupečatljivijih slika ovog Svjetskog prvenstva.
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