VIDEO Pogledajte kako su Turci pratili Mundijal u šest ujutro

Rijetko koji sportski prizor može parirati onome koji se u nedjelju ujutro odvio u četvrti Kaş u Antaliji. Stotine ljubitelja nogometa sjatilo se već od ranih jutarnjih sati u antičko kazalište Antiphellos, staro punih 2000 godina, kako bi na divovskom ekranu pratili utakmicu Turske i Australije (0-2) na Svjetskom prvenstvu.

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Kazalište poznato po impresivnom pogledu na more pretvorilo se u pravu navijačku arenu, povijesne kamene tribine ispunile su se turskim navijačima koji su s jednakim žarom pratili svaku loptu kao da su na modernom stadionu.

🇹🇷 The 2,000-year-old Antiphellos Theatre overlooking the Mediterranean in Türkiye’s Antalya province is set to host a giant-screen public viewing of the national team’s FIFA World Cup match against Australia



◼️ Historic venue in Kas blends ancient heritage with football fever… pic.twitter.com/JNuMuGZc2a — Anadolu English (@anadoluagency) June 6, 2026

Događaj je organiziran u sklopu Međunarodnog filmskog festivala u Kaşu, spajajući sport i kulturu na jedinstven način.

Prizor šarenih dresova i navijačkih zastava u okruženju antičke arhitekture i jadranskog pejzaža postao je jedna od najupečatljivijih slika ovog Svjetskog prvenstva.