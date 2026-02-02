Obavijesti

VIDEO Pogledajte kako 'vatreni' trpaju u najjačim ligama Europe

Piše Ivan Kužela,
Hrvatski reprezentativci imali su uspješan vikend iza nas. Luka Vušković zabio je protiv Bayerna, Andrej Kramarić dva puta protiv Union Berlina, Ante Budimir protiv Villarreala, a Nikola Vlašić asistirao je protiv Leccea

Hrvatski reprezentativci imali su vrlo uspješan vikend iza sebe. Nikola Vlašić asistirao je za jedini pogodak u pobjedi nad Lecceom, Ante Budimir je zabio gol u remiju s Villarrealom (2-2), Andrej Kramarić nastavlja odlično u Hoffenheimu s dva zabijena gola, a Luka Vušković je poentirao protiv Bayerna (2-2).

Hrvatska - Češka 5-1: 'Vatreni' pregazili glavnog rivala u borbi za SP! Debitirao Luka Vušković 00:57
Hrvatska - Češka 5-1: 'Vatreni' pregazili glavnog rivala u borbi za SP! Debitirao Luka Vušković | Video: 24sata/pixsell

Torino Nikole Vlašića pobijedio je Lecce pogotkom Che Adamsa u 29. minuti susreta. Naš reprezentativac asistirao je za gol Škota, a za Torino je debitirao donedavni as Dinama Sandro Kulenović. Vlašić je najbolji strijelac Torina u Serie A ove sezone; zabio je do sad pet golova i podijelio tri asistencije. Torino je 13. na tablici s 26 bodova nakon 23 odigrana kola.

Ante Budimir zabio je za Osasunu pogodak za 2-1 u remiju s Villarrealom (2-2). Bio je to 10. gol Budimira u španjolskom prvenstvu ove sezone. Više od njega zabili su samo Kylian Mbappé (22), Vedat Muriqi (14) i Ferran Torres (12). Za 'žutu podmornicu' dva gola je zabio Gerard Moreno, a za Osasunu je još poentirao Victor Muñoz. Osasuna je trenutačno deveta u La Ligi s 26 bodova u 22 odigrana susreta. 

Gol Budimira pogledajte OVDJE.

Andrej Kramarić briljirao je s Hoffenheimom u Bundesligi i zabio prva dva gola u pobjedi 3-1 protiv Union Berlina. Hoffenheim je trenutačno treća momčad lige s 42 boda, tri manje od Borussije Dortmund i devet manje od prvog Bayerna. Plan kluba iz Sinsheima je završiti na jednoj od prve četiri pozicije i igrati Ligu prvaka iduće sezone. Trenutačno na zadnjih pet utakmica imaju isto toliko pobjeda.

Golove Kramarića pogledajte OVDJE.

Luka VuškovićHSV priredili su najveće iznenađenje u 20. kolu Bundeslige. Susret protiv Bayerna završio je izjednačeno (2-2), a mladi stoper na posudbi iz Spursa zabio je pogodak za 2-2. U 17 ovosezonskih nastupa zabio je četiri gola, a za njega se zanima pola Europe. Zadnji u redu koji je pokazao interes za njega je upravo Bayern.

