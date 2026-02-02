VIDEO Pogledajte kako 'vatreni' trpaju u najjačim ligama Europe

Hrvatski reprezentativci imali su vrlo uspješan vikend iza sebe. Nikola Vlašić asistirao je za jedini pogodak u pobjedi nad Lecceom, Ante Budimir je zabio gol u remiju s Villarrealom (2-2), Andrej Kramarić nastavlja odlično u Hoffenheimu s dva zabijena gola, a Luka Vušković je poentirao protiv Bayerna (2-2).

Torino Nikole Vlašića pobijedio je Lecce pogotkom Che Adamsa u 29. minuti susreta. Naš reprezentativac asistirao je za gol Škota, a za Torino je debitirao donedavni as Dinama Sandro Kulenović. Vlašić je najbolji strijelac Torina u Serie A ove sezone; zabio je do sad pet golova i podijelio tri asistencije. Torino je 13. na tablici s 26 bodova nakon 23 odigrana kola.

Ante Budimir zabio je za Osasunu pogodak za 2-1 u remiju s Villarrealom (2-2). Bio je to 10. gol Budimira u španjolskom prvenstvu ove sezone. Više od njega zabili su samo Kylian Mbappé (22), Vedat Muriqi (14) i Ferran Torres (12). Za 'žutu podmornicu' dva gola je zabio Gerard Moreno, a za Osasunu je još poentirao Victor Muñoz. Osasuna je trenutačno deveta u La Ligi s 26 bodova u 22 odigrana susreta.

Andrej Kramarić briljirao je s Hoffenheimom u Bundesligi i zabio prva dva gola u pobjedi 3-1 protiv Union Berlina. Hoffenheim je trenutačno treća momčad lige s 42 boda, tri manje od Borussije Dortmund i devet manje od prvog Bayerna. Plan kluba iz Sinsheima je završiti na jednoj od prve četiri pozicije i igrati Ligu prvaka iduće sezone. Trenutačno na zadnjih pet utakmica imaju isto toliko pobjeda.

Luka Vušković i HSV priredili su najveće iznenađenje u 20. kolu Bundeslige. Susret protiv Bayerna završio je izjednačeno (2-2), a mladi stoper na posudbi iz Spursa zabio je pogodak za 2-2. U 17 ovosezonskih nastupa zabio je četiri gola, a za njega se zanima pola Europe. Zadnji u redu koji je pokazao interes za njega je upravo Bayern.