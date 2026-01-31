Vuškovića želi europski div: 'Ne znam nijednog talenta poput njega u posljednjih 10 godina'

Hrvatski reprezentativac i član HSV-a na posudbi iz Tottenhama Luka Vušković (18) na meti je bavarskog diva iz Münchena. Bayern, kojem je na čelu Belgijac Vincent Kompany, zanima se za mladog stopera kojeg želi pola Europe. Vušković pruža odlične igre na sjeveru Njemačke, a proglašen je i za igrača polusezone u Bundesligi ispred nevjerojatnog Harryja Kanea koji je trenutačno najbolji strijelac prvenstva s 21 golom u 19 ligaških nastupa.

Našeg reprezentativca nahvalila je legenda Bayerna Dietmar Hamann (52) za njemački HNA koji je za Bavarce nastupao od 1993. do 1998. godine. Odigrao je 143 utakmice, zabio 10 golova i podijelio 12 asistencija. U karijeri je igrao još za Liverpool, Newcastle, Manchester City i MK Dons.

- Ne mogu se sjetiti nijednog igrača kojeg bih usporedio s Vuškovićem u zadnjih 10 do 12 godina. Vrlo je moćan fizički, ima 'nos' za gol i ima nevjerojatni potencijal. Impresivno je kako je sa samo 18 godina vođe obrane.

Vuškovića je nahvalio i sam trener Bayerna Kompany.

- On je izvanredan talent, a svi znamo koliko je Bundesliga teška za razvoj mladih stopera. U ovoj ligi moraš bit fizički moćan, a upravo u HSV-u do izražaja dolaze njegove fizičke predispozicije.

Vušković je ove sezone odigrao za HSV odigrao 18 utakmica i zabio tri gola. Transfermarkt procjenjuje njegovu vrijednost na 40 milijuna eura i do kraja sezone je na posudbi u Hamburgu. Pitanje je kako će se uklopiti u Tottenhamovu obranu jer su ondje neprikosnoveni kapetan momčadi Christian Romero i Micky van de Ven, a njihova zamjena je 19-godišnji Archie Gray koji vrijedi 35 milijuna eura.

Budućnost mladog talenta još se ne zna, a o njoj će odlučiti nakon nadolazećeg Svjetskog prvenstva. U Bayernu su ustaljeni stoperi Dayot Upamecano kojem ugovor istječe krajem ove sezone, Jonathan Tah i Južnokorejac Kim Min-Jae. HSV je trenutačno 14. u ligi s 18 bodova, a Bayern prvi s 50 bodova. U subotu od 18.30 sati u sklopu 20. kola na Volksparkstadionu HSV dočekuje Bayern.