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KAOS NA ULICI

VIDEO Pogledajte kaos u New Yorku: Sukobili su se huligani Alžira i Argentine uoči susreta

Piše 24sata,
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VIDEO Pogledajte kaos u New Yorku: Sukobili su se huligani Alžira i Argentine uoči susreta
Foto: CAROLINA HERRERA

Kaos na Times Squareu: navijači Argentine i Alžira potukli se uoči SP-a, a Messi lovi 200. nastup za Argentince

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Argentina otvara nastup na Svjetskom prvenstvu protiv Alžira u prvom kolu grupe J. Aktualni svjetski prvaci jedni su od favorita za osvajanje tj. obranu naslova, ali uoči utakmice navijači obje momčadi sukobile su se na Times Squareu u New Yorku. 

Utakmica je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u 3 ujutro uz prijenos na HRT-u. Navijači Alžira i Argentine našli su se na krcatom Times Squareu, a onda je krenulo naguravanje i udaranje šakama od strane huligana dok je dio navijača pokušao smiriti situaciju. 

Ova utakmica bit će posebna za Lionela Messija koji će ostvariti svoj 200. nastup za argentinsku reprezentaciju.

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