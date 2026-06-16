VIDEO Pogledajte kaos u New Yorku: Sukobili su se huligani Alžira i Argentine uoči susreta

Argentina otvara nastup na Svjetskom prvenstvu protiv Alžira u prvom kolu grupe J. Aktualni svjetski prvaci jedni su od favorita za osvajanje tj. obranu naslova, ali uoči utakmice navijači obje momčadi sukobile su se na Times Squareu u New Yorku.

Les argentins qui ont amorcé une bagarre contre les algériens à Time Square



Ces racistes ne savent tellement pas se tenir, vous aime tellement mes frères… 🇩🇿🙏🏽 pic.twitter.com/1mygu9RFjf — 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) June 16, 2026

Utakmica je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u 3 ujutro uz prijenos na HRT-u. Navijači Alžira i Argentine našli su se na krcatom Times Squareu, a onda je krenulo naguravanje i udaranje šakama od strane huligana dok je dio navijača pokušao smiriti situaciju.

Ova utakmica bit će posebna za Lionela Messija koji će ostvariti svoj 200. nastup za argentinsku reprezentaciju.