Kaos na Times Squareu: navijači Argentine i Alžira potukli se uoči SP-a, a Messi lovi 200. nastup za Argentince
VIDEO Pogledajte kaos u New Yorku: Sukobili su se huligani Alžira i Argentine uoči susreta
Argentina otvara nastup na Svjetskom prvenstvu protiv Alžira u prvom kolu grupe J. Aktualni svjetski prvaci jedni su od favorita za osvajanje tj. obranu naslova, ali uoči utakmice navijači obje momčadi sukobile su se na Times Squareu u New Yorku.
Les argentins qui ont amorcé une bagarre contre les algériens à Time Square— 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) June 16, 2026
Ces racistes ne savent tellement pas se tenir, vous aime tellement mes frères… 🇩🇿🙏🏽 pic.twitter.com/1mygu9RFjf
Utakmica je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u 3 ujutro uz prijenos na HRT-u. Navijači Alžira i Argentine našli su se na krcatom Times Squareu, a onda je krenulo naguravanje i udaranje šakama od strane huligana dok je dio navijača pokušao smiriti situaciju.
Ova utakmica bit će posebna za Lionela Messija koji će ostvariti svoj 200. nastup za argentinsku reprezentaciju.
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