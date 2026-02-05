Obavijesti

GUŽVA NAVIJAČA I REDARA

VIDEO Pogledajte kaotične scene u Ljubljani iz drugog kuta!

Piše Petar Božičević,
VIDEO Pogledajte kaotične scene u Ljubljani iz drugog kuta!
Foto: Screenshot/Facebook

Podsjetimo, Hrvatska će igrati protiv Francuske za brončanu medalju (subota, 16 sati), dok će u finalu igrati Portugal i Španjolska (subota, 19.30)

Hrvatska futsalska reprezentacija izgubila je od Španjolske 2-1 u polufinalu Europskog prvenstva, ali osim sjajne borbe naših reprezentativaca, utakmica je ostala upamćena i po ružnim scenama s tribina u Areni Stožice u Ljubljani.

Naime, dio navijača Hrvatske bio je nezadovoljan sudačkim odlukama na utakmici i odlučio bacati čaše na parket, zbog čega je utakmica prekinuta na nekoliko minuta. Morala je reagirati i interventna policija te ukloniti problematične pojedince s tribina nakon čega je dvoboj nastavljen. Sada se pojavio i videozapis gužve iz drugog kuta. 

Podsjetimo, Hrvatska će igrati protiv Francuske za brončanu medalju (subota, 16 sati), dok će u finalu igrati Portugal i Španjolska (subota, 19.30). 

