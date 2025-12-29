VIDEO Pogledajte kompilaciju Modrićeve magije. Navijači su još u nevjerici: 'Ma on je lud!'

Luka Modrić je u pobjedi Milana protiv Verone (3-0) još jednom pokazao svijetu da je i u 40. godini jedan od najboljih veznjaka. Sudjelovao je u dva gola Milana, a njegovo "dirigiranje" igrom Allegrijeve momčadi bilo je savršeno. Milan je s njim u igri momčad koja ima jako velike šanse za osvojiti naslov, a više i ne prolazi utakmica bez ovacija za hrvatskog kapetana.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu...

Na društvenim mrežama pojavila se kompilacija njegovih poteza protiv Verone, a navijači ne prestaju s komentarima oduševljenja. Pristalice Rossonera pjevali su mu kako su se zaljubili u njega, a realovci sve više žale što je otišao iz "kraljevskog kluba". Ovakva razina nogometa s toliko godina je nevjerojatna, a to što je tako konzistentan je čudesno. Kompilacija traje 38 sekundi i pokazuje koliko je dobar Luka Modrić.

Ovo su odlične vijesti uoči Svjetskog prvenstva. Kapetan je u sjajnoj formi i samo ga trebaju zaobići ozljede i bit će spreman povesti Hrvatsku prema novoj medalji. Modrić je apsolutni vođa na terenu i to pokazuje iz utakmice u utakmicu gdje i kad god igrao, a ikone talijanskog nogometa proglasile su ga najboljim transferom u Italiji. Modrić je nogometno čudo i moramo uživati u ovakvim potezima dok još stignemo.