VIDEO Pogledajte ludi preokret u finalu EP-a na 100m prepone

U vrlo tijesnom finalu na 110 prepone na EP-u atletici u Birminghamu Švicarac Jason Joseph, s iznimnim ubrzanjem u cilju, osvojio je zlato s vremenom od 13,12 sekundi. Četiri stotinke za prvim srebrom nakon četiri bronce na velikim natjecanjima zaostao je Francuz Just Kwaou-Mathey (13,16), a 14 stotinki Poljak Jakub Szymanski, ovogodišnji dvoranski svjetski prvak.

Dvadesetsedmogodišnji Joseph već je bio treći na Europskom prvenstvu u Rimu na 110 m prepone prije dvije godine, te zlatni na 60 m prepone na Europskom dvoranskom prvenstvu u Istanbulu 2023. godine.

Britanski atletičar Matthew Hudson-Smith osvojio je zlatnu medalju u utrci na 400 metara. Zlato je ostvario s vremenom 44,17 sekundi, a Hudson-Smithu je to treća zlatna medalja u utrci na 400 metara na europskim prvenstvima. Srebrna medalja pripala je Francuzu Muhamadu Abdallahu Kunti (44,40), a brončana Nizozemcu Jonasu Fijfersu (44,41).

Slovakinja Emma Zapletavola okrunjena je u srijedu navečer u Birminghamu za europsku prvakinju u utrci na 400 metara s preponama, prešavši ciljnu liniju za 52,91 sekundi, ispred Britanke Emily Newnham (53,33) i Portugalke Fatoumate Binta Diallo (53,55).

Favoritkinja u utrci s najbržim vremenom od svih natjecateljica (52,30), Zapletavola je osigurala svoju drugu međunarodnu medalju nakon što je osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu u Tokiju prošle godine. U bacanju kladiva, Finkinja Silja Kosonen osvojila je zlato hicem od 76,28 metara iz treće serije, ispred Talijanke Sare Fantini (74,35 m) i Norvežanke Beatrice Llano (72,88 m).