Rezultat na semaforu nakon prvih 45 pokazivao je 0-0, a onda je u drugom poluvremenu uslijedila golijada.
VIDEO Pogledajte ludih deset minuta u Varaždinu! Domaćini poveli, 'bili' se vratili pa šok!
Hajduk u Varaždinu gostuje na otvaranju nove sezone HNL-a. Rezultat na semaforu nakon prvih 45 pokazivao je 0-0, a onda je u drugom poluvremenu uslijedila golijada. Varaždin vodi 2-1 pred domaćom publikom.
Varaždinci su poveli golom Maria Mladenovskog u 53. minuti susreta. Asistirao mu je Ivan Canjuga. Mladenovski je nakon ubačaja bio najviši u skoku, a Silić nije mogao napraviti ništa. To mu je prvijenac u dresu Varaždina.
Međutim, samo tri minute kasnije Hajduk se ekspresno vratio u igru. Pukštas je sjajno pogodio s ruba šesnaesterca nakon mini solo prodora za 1-1 na varaždinskom stadionu.
Ni slavlje Hajduka nije dugo trajalo, jer je već u 62. minuti Varaždin bio ponovno u vodstvu što je izazvalo delirij domaćih navijača. Mamić je zabio za ponovno vodstvo 2-1. Spetljala se Hajdukova obrana, Pajaziti je napucao suigrača na dva metra, a lopta se odbila Mamiću koji je precizno zatresao mrežu.
Utakmica je u tijeku...
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