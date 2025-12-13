VIDEO Pogledajte ludnicu koju je u Indiji izazvao Messi. Fanovi platili 100 eura za 15 minuta

Rasprave o tome tko je najbolji nogometaš svih vremena uvijek su aktualne i izazivaju puno pažnje. Neki će reći da nema boljeg od Maradone, Ronalda ili Pelea, ali u Indiji su svoj glas dali Lionelu Messiju. Argentinac je na Salt Lake stadionu u Kalkuti započeo trodnevnu turneju po najmnogoljudnijoj zemlji svijeta. Ondje su, njemu u čast, izgradili željezni kip argentinskog mađioničara čija se ceremonija otkrivanja održala u subotu, ali nije prošla prema očekivanjima.

Događaj nije prošao kako se očekivalo, već uz nerede navijača koji su nezadovoljni organizacijom u protestu bacali stolice na teren i penjali se po zaštitnim ogradama. Mnoštvo navijača od gužve nije moglo vidjeti svjetskog prvaka, a on je oko stadiona, uz suigrače Luisa Suareza i Rodriga de Paula, prošetao tek 20-ak minuta uz poveću skupinu ljudi koju su činili političari i osiguranje. Karte za event koštale su između 50 i 100 eura.

Foto: Sahiba Chawdhary

Zbog svega navedenog javnosti se ispričala premijerka Zapadnog Bengala Mamata Banerjee.

- Iskreno se ispričavam Lionelu Messiju, kao i svim ljubiteljima sporta i njegovim navijačima, zbog nesretnog incidenta. Osnovala sam istražni odbor koji će provesti detaljnu istragu o incidentu, utvrditi tko je odgovoran za ovakav propust i preporučiti mjere za sprječavanje takvih događaja u budućnosti.

Foto: Sahiba Chawdhary

Messi će u preostalim danima diljem Indije ići na koncerte, posjetiti nogometne akademije, padel turnir i pokrenuti nekoliko humanitarnih događanja. Argentincu ovo nije prvi posjet na Salt Lake stadionu jer je u dresu 'gaučosa' 2011. na ovom mjestu u sklopu prijateljske utakmice pobijedio Venezuelu (1-0).