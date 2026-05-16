VIDEO Pogledajte majstoriju Almene i izjednačenje lokosa

Hajduk i Lokomotiva igraju treću utakmicu predzanjeg kola HNL-a. Iako utakmica nema rezultatski značaj jer Hajduk je potvrdio drugo mjesto, a Lokomotiva matematički više ne može do četvrtog mjesta, obje momčadi žele pozitivno zavšiti sezonu. Utakmica je krenula jako živahno, a već u 18. minuti vidjeli smo drugi gol na utakmici, a onda u 27. i treći.

Na samom startu utakmice, u četvrtoj minuti, Hajduk je došao do prednosti na Maksimiru. Nakon loše reakcije Pajača u obrani, lopta je došla do Almene na rubu kaznenog protora. Španjolac je sjajno primio, ugledao da je Savatović izašao s gola i sjajnim lobom pospremio za 1-0. Vrhunski se snašao Španjolac.

Ipak, nije baš dugo trajalo vodstvo Hajduka. U 18. minuti Sabra je prošao kroz sredinu, nitko ga od gostiju nije pratio te je dodao Vasilju. Natrčao je napadač Lokomotive i prizemnim udarcem matirao Silića.

