VIDEO Pogledajte majstoriju Arde Gulera sa čak 68 metara!

Real Madrid je u subotu uvjerljivo svladao Elche 4-1 i primaknuo se vodećoj Barceloni na samo bod zaostatka, no utakmicu je obilježio trenutak čiste magije turskog virtuoza Arde Gülera. Njegov pogodak s gotovo 70 metara ušao je u anale španjolskog nogometa i ostavio svijet u nevjerici.

Igrala se 89. minuta kada je Güler na svojoj polovici presjekao loptu. S nekoliko dodira ju je smirio, podigao pogled i uočio da je golman Elchea, Matías Dituro, daleko od svojih vrata. Bez oklijevanja je odapeo ljevicom, a lopta je u savršenom luku preletjela cijeli teren i nakon jednog odskoka završila u mreži. Prema mjerenjima, gol s udaljenosti od čak 68,7 metara jedan je od najdaljih u povijesti La Lige. Gol možete pogledati OVDJE.

- Trebalo bi ga uokviriti i objesiti na zid. Čudesno. Vidio sam kako su svi digli ruke u zrak od čuđenja. Vrijedilo je platiti ulaznicu, dvije ili tri, samo da se vidi ovo - izjavio je trener Reala Álvaro Arbeloa nakon utakmice.

Prije njega su mrežu tresli Antonio Rüdiger, Federico Valverde te mladi Dean Huijsen. Pobjeda je bila sjajna uvertira za uzvrat osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja.