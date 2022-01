Hajduk jest imao više i boljih prilika, kontrolirao veći dio utakmice, ali gosti iz Veleža uspjeli šokirati 'bile' na samom isteku prijateljske utakmice i ostati neporaženi. Splićani su držali prednost sve do 89. minute kada je gol gostiju zaključio konačnih 1-1, a momčad Valdasa Dambrauskasa u drugom pripremnom ogledu remizirala nakon pobjede protiv Širokog Brijega 2-1.

Prvo ime susreta do vodećeg pogotka bio je Stipe Biuk, koji je imao dvije odlične šanse i čije se ime istaknulo u još nekoliko navrata, ali onda je novopridošlo pojačanje Hajduka sjajnim potezom zakupilo pažnju gledatelja.

Lukas Grgić (26) je stigao iz austrijskog LASK-a za odštetu od 100 tisuća eura, a ugovor je potpisao do lipnja 2026. godine. U 59. minuti odigrao je odličnu akciju s Markom Livajom! Pronašao ga je nakon sjajnog duplog pasa i podvalio loptu prema golu, onako na osjećaj.

Bio je to zaista izvanredan potez novog igrača splitske momčadi nakon kojeg Livaja nije imao previše poteškoća pogoditi u suprotan kut gola. Nema sumnje kako je Grgić već u pripremnom periodu ojačao poziciju i pozitivno predstavio vlastito ime navijačima.

Hajduk je držao prednost sve do 89. minute kada je obrana ispala prilično naivno. Brkljača je vratio loptu obrambenoj liniji, a tamo se Dimitrov i Katić nisu najbolje razumjeli. Gosti su iskoristili neopreznu reakciju i sjajnom kontrom izjednačili preko Pršeša.

Remi Hajduka i Veleža na Poljudu obilježila je otvorena igra oba suparnika, u kojoj je Hajduk dominirao, no realizacija je danas bila veliki problem na koji je ukazao i trener Valdas Dambrauskas.

- Bila je to rekao bih pomalo neuredna, teška utakmica. U početku smo mogli iz tranzicije povesti 2-0 ali tijekom cijele utakmice naša realizacija nije bila onakva kakvu priželjkujemo. Većina napadača, Stipe Biuk, Jan Mlakar, u drugom dijelu i Marin Ljubičić... imali su po par prilika svaki, ali ih nisu realizirali. Nakon zamjena uspostavili smo bolji ritam igre i dodavanja, ali ova je utakmica bila posve drugačija nego ona protiv Širokoga koji se branio u bloku dok nas je Velež pokušavao pritisnuti. Dosta smo dobrih informacija dobili iz ove utakmice, ali nismo zadovoljni remijem, željeli smo pobjedu, jer da je ovo bila prvenstvena utakmica ovo bi značilo i gubitak bodova. Morali bi imati više entuzijazma i energije pri ulasku u zadnju trećinu terena, i svakako bolju realizaciju - kazao je trener Hajduka i dodao:

- Velež je zabio iz svoje jedine prilike, ali to je tako, ako promašiš svoje prilike, suparnik će uvijek imati jednu, dvije... Kao što sam rekao, malo smo teški, treninzi su svaki dan, tako ćemo raditi sve do utorka i utakmice s Varaždinom, nakon toga ćemo igračima dati jedna dan pauze da se pripreme za prvu utakmicu nastavka prvenstva u Šibeniku.

Dambrauskas danas nije imao na raspolaganju Kalinića, Simića, Dolčeka, Sahitija...

- Simića boli peta, dobio je injekciju, a Lovre ima problema s bolovima u leđima. Mogli su obojica zaigrati ali nismo željeli riskirati, želimo da igrači postepeno ulaze u formu, a ne da ih gubimo uoči početka prvenstva, pogotovo u ovoj situaciji s kovidom. Dolček nije trenirao nakon Širokog zbog bolesti, on je sada u individualnom programu i uključit će se od sutra u rad s momčadi a idući tjedan očekujemo i Sahitija.

Josip Vuković pohvalio je dosadašnji rad na pripremama.

- Radimo dobro, nema ozlijeđenih igrača što je najbolji pokazatelj da se radi studiozno i dobro. Umora ima, ali iz toga ćemo izaći samo spremniji. Svi željno iščekujemo Šibenik, to je mini dalmatinski derbi, uvijek neugodan i tvrd suparnik, pokazali su da mogu igrati protiv jačih protivnika od sebe, ali ako mi budemo pravi, odredit ćemo smjer utakmice i vratiti se kući sa sva tri boda.

Trener Veleža Feđa Dudić doveo je svoju momčad na Poljud nakon devet dana priprema i zadovoljan je onim što su njegovi momčadi odradili.

- Igrali smo onako kako želimo igrati u nastavku sezone, dominirati posjedom a ne nabijanjem lopte, želimo visoko pritisnuti suparnike.... Momci su to danas dobro odradili, ali suparnik je jak i tu smo imali i propusta, bili smo tvrdi u dodavanjima, dali smo im neke lopte u noge bez pritiska, imali smo problema u tranziciji po izgubljenoj lopti... Rekao bih da smo dobro stajali na terenu i da nismo previše dozvolili Hajduku da igra, osim kod gola kada je njihov stoper donio loptu na 30 metara od našeg gola, što se ne smije dogoditi. I onda imate Livaju, koji kad izađe sam na golmana, to je 99% gol. Sve u svemu ja sam zadovoljan, ambijent je bio super, hvala Hajduku na prijemu i tome što smo uspostavili suradnju nakon 1991. Hajduku želim sve najbolje u nastavku prvenstva, pratim HNL i drago mi je da su se vratili u vrh, nadam se da će do zadnjeg kola sudjelovati u borbi za prvo mjesto - zaključio je Dudić.

Inače, današnji suparnici odigrali su prvu međusobnu utakmicu nakon 30-ak godina. Zadnji međusobni susret "bili" i "rođeni" odigrali su 17. ožujka 1991., u prvenstvenom ogledu odigranom na Poljudu Hajduk je slavio nakon raspucavanja kaznenih udaraca 3-1, nakon što je u 90 minuta bilo 1-1.