VIDEO Pogledajte majstoriju Tonija Fruka za vodstvo Rijeke protiv momčadi s Gibraltara...

Rijeka igra treću utakmicu Konferencijske lige na Gibraltaru protiv Lincoln Red Impsa. Momčad s Kvarnera nije uspjela kreirati opasniju priliku sve do kraja prvog dijela kada je Toni Fruk pokazao zašto je najvrjedniji igrač na terenu. Rijeka može biti zadovoljna s prvih 45 minuta jer su domaći imali nekoliko prilika.

Do 41. minute Rijeka nije ozbiljno zaprijetila domaćima, a onda je stigao Fruk. Brza akcija nakon koje lopta dolazi do Thaqija koji ju "provlači" do riječke "desetke". Fruk se okreće i snažnim udarcem "probija" golmana Lincolna. Imala je Rijeka još jednu priliku nakon gola, ali je nekoliko pokušaja Ndockyra blokirala obrana Lincolna.

Gol Fruka pogledajte OVDJE.

Rijeka je napravila prvi korak prema nova tri boda u Konferencijskoj ligi te će u drugom dijelu tražiti još koji gol i potvrdu pobjede.