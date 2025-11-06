Obavijesti

Sport

Komentari 1
SJAJAN GOL

VIDEO Pogledajte majstoriju Tonija Fruka za vodstvo Rijeke protiv momčadi s Gibraltara...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte majstoriju Tonija Fruka za vodstvo Rijeke protiv momčadi s Gibraltara...
Foto: Screenshot/SportKlub

Rijeka se dugo mučila s Lincolnom, a onda je Toni Fruk pokazao kakav je majstor. U 41. minuti se sjajno okrenuo u kaznenom prostoru i snažnim udarcem probio golmana domaćih

Rijeka igra treću utakmicu Konferencijske lige na Gibraltaru protiv Lincoln Red Impsa. Momčad s Kvarnera nije uspjela kreirati opasniju priliku sve do kraja prvog dijela kada je Toni Fruk pokazao zašto je najvrjedniji igrač na terenu. Rijeka može biti zadovoljna s prvih 45 minuta jer su domaći imali nekoliko prilika.

Do 41. minute Rijeka nije ozbiljno zaprijetila domaćima, a onda je stigao Fruk. Brza akcija nakon koje lopta dolazi do Thaqija koji ju "provlači" do riječke "desetke". Fruk se okreće i snažnim udarcem "probija" golmana Lincolna. Imala je Rijeka još jednu priliku nakon gola, ali je nekoliko pokušaja Ndockyra blokirala obrana Lincolna.

Gol Fruka pogledajte OVDJE.

Rijeka je napravila prvi korak prema nova tri boda u Konferencijskoj ligi te će u drugom dijelu tražiti još koji gol i potvrdu pobjede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?
POGLED U PROŠLOST

FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?

Mažoretkinja Larisa Bertović iz Šenkovca posljednja je miss sporta. Izbor je počeo još 1992. u Pazinu, kad je pobijedila Snježana Bošnjak iz Varaždina. Kroz galeriju se prisjetite svih pobjednica
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
ADIOS MUCHACHOS

Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Velika prilika za približavanje nokaut-fazi Europske lige "modrima" je ispala iz ruku. Pablo Duran iz prvog je napada zabio za Celtu, dodao još jedan prije odmora, a Dominguez je zabio autogol. Tako ne ide u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025