Obavijesti

Sport

Komentari 0
'LOPTA S OČIMA'

VIDEO Pogledajte majstorsku asistenciju Luke Sučića vrijednu polufinala španjolskog Kupa...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte majstorsku asistenciju Luke Sučića vrijednu polufinala španjolskog Kupa...
Foto: Screenshot/X

Real Sociedad pobijedio je Alaves 3-2 u četvrtfinalu Kupa Kralja nakon preokreta. Asistenciju za pobjednički gol Sociedada dao je Luka Sučić, poslao je vrhunsku loptu u prostor

Admiral

Real Sociedad pobijedio je Deportivo Alaves 3-2 u sjajnoj utakmici te se plasirao u polufinale Kupa Kralja. Luka Sučić utakmicu je počeo s klupe, ali je fantastičnom asistencijom donio preokret i pobjedu svom klubu. Sučić kao da se pali samo u Kupu jer mu je ovo treća utakmica Kupa u kojoj je ili asistirao ili zabio gol, dok u prvenstvu nema učinka.

Alaves je poveo već u osmoj minuti golom Rebbacha, ali samo sedam minuta nakon Oyarzabal pronalazi mrežu domaćina i zabija za izjednačenje. U 28. minuti dosuđen je penal za Alaves, a minutu kasnije Martinez zabija i s 2-1 domaći odlaze na odmor. U 59. minuti u igru ulazi Luka Sučić umjesto Solera što je bio pun pogodak trenera gostiju.

ASISTENCIJU POGLEDAJTE OVDJE:

Deportivo Alavés 2-[3] Real Sociedad - Orri Óskarsson 80'
byu/4gjdtokurwa insoccer

Prvo je u 67. Martinez promašio drugi penal za Alaves i tu je krenuo šou Sociedada. U 76. nakon sjajne akcije zabija Guedes na asistenciju Turrientesa, a onda potpuni preokret. Sučić je u 80. dobio loptu na centru, a onda sjajnom loptom i to vanjskim dijelom noge, pronašao Oskarssona koji je imao autoput ispred sebe. Zabio je i Sociedad je u polufinalu gdje će igrati s Barcelonom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju
POBJEDA ŠPANJOLSKE

Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju

Hrvatska je izgubila u polufinalu od Španjolske. Jako dobro igrali su naši, pogotovo u drugom dijelu, ali nije bilo sreće na kraju. Hrvatsku čeka borba za povijesnu medalju na Euru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026