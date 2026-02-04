VIDEO Pogledajte majstorsku asistenciju Luke Sučića vrijednu polufinala španjolskog Kupa...

Real Sociedad pobijedio je Deportivo Alaves 3-2 u sjajnoj utakmici te se plasirao u polufinale Kupa Kralja. Luka Sučić utakmicu je počeo s klupe, ali je fantastičnom asistencijom donio preokret i pobjedu svom klubu. Sučić kao da se pali samo u Kupu jer mu je ovo treća utakmica Kupa u kojoj je ili asistirao ili zabio gol, dok u prvenstvu nema učinka.

Alaves je poveo već u osmoj minuti golom Rebbacha, ali samo sedam minuta nakon Oyarzabal pronalazi mrežu domaćina i zabija za izjednačenje. U 28. minuti dosuđen je penal za Alaves, a minutu kasnije Martinez zabija i s 2-1 domaći odlaze na odmor. U 59. minuti u igru ulazi Luka Sučić umjesto Solera što je bio pun pogodak trenera gostiju.

ASISTENCIJU POGLEDAJTE OVDJE:

Prvo je u 67. Martinez promašio drugi penal za Alaves i tu je krenuo šou Sociedada. U 76. nakon sjajne akcije zabija Guedes na asistenciju Turrientesa, a onda potpuni preokret. Sučić je u 80. dobio loptu na centru, a onda sjajnom loptom i to vanjskim dijelom noge, pronašao Oskarssona koji je imao autoput ispred sebe. Zabio je i Sociedad je u polufinalu gdje će igrati s Barcelonom.