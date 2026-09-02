VIDEO Pogledajte najbolje poteze velikog Ivana Gudelja

U srijedu je tužna vijest pogodila sve navijače Hajduka, sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj i regiji, u 67. godini u Zagrebu je umro proslavljeni nogometaš, reprezentativac, trener i dugogodišnji instruktor HNS-a Ivan Gudelj. Nažalost, nedavno mu je otkrivena zloćudna bolest, prije nekoliko dana operiran je u bolnici Dubrava u Zagrebu, ali bolest je uznapredovala i liječnici ga nisu uspjeli spasiti.

Gudelj je u dresu Hajduka odigrao 362 utakmice i zabio 93 gola. Osvojio je prvenstvo i dva Kupa, a za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 33 puta i zabio tri gola. U kratkoj trenerskoj karijeri vodio je Hajduk, Zadar, a dugi niz godina posvetio se radu s mladima.

U nastavku se prisjetite njegovih najboljih poteza i utakmica.