ZABIO U SVOJU MREŽU

VIDEO Pogledajte nespretnu reakciju našeg reprezentativca

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/SportKlub

Ajax bez problema "riješio" Fortunu, a Josip Šutalo zabio u svoju mrežu. Za goste je na klupi za pričuve ostao Alen Halilović

Admiral

Ajax je sa 4-1 razbio Fortunu Sittard u 23. kolu Eredivisie. Sve je već bilo gotovo nakon 24 minute igre, a Josip Šutalo je nespretnom reakcijom u 45. minuti zabio jedini gol za goste. 

Napad Fortune išao je preko desne strane, a nakon ubačaja prizemne lopte u sredinu hrvatski je reprezentativac nespretno reagirao i skrenuo ju u svoju mrežu. Autogol Šutala pogledajte OVDJE

UEFA Champions League - Olympique de Marseille v Ajax Amsterdam
Foto: Manon Cruz/REUTERS

Za Ajax su golove zabili Mokio (7.), Bounida (14.) i Godts (24. i 81.). Alen Halilović ostao je na klupi za pričuve kod gostiju, a Šutalo je za Ajax odigrao cijelu utakmicu. 

"Kopljanici" su treća momčad prvenstva sa 42 boda, dok je Fortuna 11. sa 26 bodova. 

