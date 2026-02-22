Obavijesti

Sport

Komentari 0
TKO BI SE TOGA SJETIO?

VIDEO Pogledajte nesvakidašnji potez Perišića! Suigrač prasnuo u smijeh, ali i komentator

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Pogledajte nesvakidašnji potez Perišića! Suigrač prasnuo u smijeh, ali i komentator
Foto: Screenshot Sport Klub

Hrvatski as Ivan Perišić nasmijao je nogometni svijet nesvakidašnjim potezom na utakmici PSV-a. Na susretu s Heerenveenom zabio je gol i nastavlja pružati odlične igre, ali i brusiti formu za Svjetsko prvenstvo

Admiral

U subotu je PSV pobijedio Heerenveen (3-1) u 24. kolu nizozemskog prvenstva, a hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (37) zabio je prvi gol za klub iz Eindhovena u 45. minuti utakmice. Za aktualne nizozemske prvake pogotke su dali još Myron Boadu i Ricardo Pepi dok je za goste pogodio Lasse Nordas. Perišićev gol možete pogledati OVDJE. Međutim, njegov gol nije bio glavna tema, već potez kojim je nasmijao suigrača i komentatora u prijenosu susreta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Veliki preokret: Ništa od Serie A, Perišić odlazi u Nizozemsku! 00:57
Veliki preokret: Ništa od Serie A, Perišić odlazi u Nizozemsku! | Video: 24sata Video

Prilikom jednog prekida za goste njegov suigrač Mauro Junior legao je iza živog zida. Domišljat je to način da se spriječi protivnika da ne pokuša zapucati ispod zida jer većina igrača u bloku skače. Hrvatski reprezentativac je primijetio kako Junior nije dobro postavljen u odnosu na gol, izašao iz živog zida te ga odlučio povući za noge i repozicionirati. Situacija je nasmijala Brazilca, kao i komentatora, a možete je pogledati OVDJE

Statistika Ivana Perišića ove sezone u PSV-u.

Foto: Sofascore

'Vatreni' ima odličnu sezonu u PSV-u za kojeg je odigrao 33 utakmice, zabio sedam golova i podijelio osam asistencija. Prošli prijelazni rok htio ga je Inter vratiti u svoje redove, ali ga Nizozemci nisu htjeli pustiti. S PSV-om ugovor ima do kraja sezone 2026./27., a prema Transfermarktu vrijedi 1,3 milijuna eura. 

PSV velikim koracima grabi prema novoj tituli Eredivisie. Imaju 17 bodova više od drugog Feyenoorda 14 kola prije kraja sezone. Uvjerljivo su najbolja ekipa po broju zabijenih (72) i primljenih golova (29). U Ligi prvaka nisu prošli ligašku fazu, ali su došli do polufinala kupa. Protiv NEC Nijmegena igrat će 3. ožujka za finale.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Tko je za boks? Ovako izgleda Žanamari kad stavi rukavice
FOTO: "POVRATAK KORIJENIMA"

Tko je za boks? Ovako izgleda Žanamari kad stavi rukavice

Žanamari Perčić nerijetko na društvenim mrežama objavljuje sadržaj o sportskom načinu života kojeg vodi. Priznala je da si jednom tjedno dopusti "cheat day" i oduševila je fotografijama s borilačke priredbe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026