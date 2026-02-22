VIDEO Pogledajte nesvakidašnji potez Perišića! Suigrač prasnuo u smijeh, ali i komentator

U subotu je PSV pobijedio Heerenveen (3-1) u 24. kolu nizozemskog prvenstva, a hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (37) zabio je prvi gol za klub iz Eindhovena u 45. minuti utakmice. Za aktualne nizozemske prvake pogotke su dali još Myron Boadu i Ricardo Pepi dok je za goste pogodio Lasse Nordas. Perišićev gol možete pogledati OVDJE. Međutim, njegov gol nije bio glavna tema, već potez kojim je nasmijao suigrača i komentatora u prijenosu susreta.

Prilikom jednog prekida za goste njegov suigrač Mauro Junior legao je iza živog zida. Domišljat je to način da se spriječi protivnika da ne pokuša zapucati ispod zida jer većina igrača u bloku skače. Hrvatski reprezentativac je primijetio kako Junior nije dobro postavljen u odnosu na gol, izašao iz živog zida te ga odlučio povući za noge i repozicionirati. Situacija je nasmijala Brazilca, kao i komentatora, a možete je pogledati OVDJE.

Statistika Ivana Perišića ove sezone u PSV-u.

Foto: Sofascore

'Vatreni' ima odličnu sezonu u PSV-u za kojeg je odigrao 33 utakmice, zabio sedam golova i podijelio osam asistencija. Prošli prijelazni rok htio ga je Inter vratiti u svoje redove, ali ga Nizozemci nisu htjeli pustiti. S PSV-om ugovor ima do kraja sezone 2026./27., a prema Transfermarktu vrijedi 1,3 milijuna eura.

PSV velikim koracima grabi prema novoj tituli Eredivisie. Imaju 17 bodova više od drugog Feyenoorda 14 kola prije kraja sezone. Uvjerljivo su najbolja ekipa po broju zabijenih (72) i primljenih golova (29). U Ligi prvaka nisu prošli ligašku fazu, ali su došli do polufinala kupa. Protiv NEC Nijmegena igrat će 3. ožujka za finale.