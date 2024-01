VIDEO Pogledajte nevjerojatan gol nakon isteka vremena kojim su Francuzi iščupali produžetke

Francuska je u finalu rukometnog Eura u Njemačkoj! Reprezentacija pod vodstvo Guillaumea Gillea igrat će za zlatnu medalju nakon što je u polufinalu poslije produžetaka izbacila Švedsku.

A kako je do tih produžetak došlo, još dugo će se prepričavati! Francuska je na poluvremenu imala velikih +6 (17-11), no Šveđani su se ekspresno vratili u nastavku utakmice, pa čak došli i do dva gola prednosti.

Dvadeset i sedam sekundi do kraja utakmice pokazivao je službeni semafor kada je Lenne zabio za -1 Francuske (27-26), Gottfridssonu su na drugoj strani suci svirali korake... A tek onda započinje prava drama. Francuzi su krenuli prema golu Šveđana, koji su uspjeli napraviti prekršaj sa istekom sirene, ali nisu uspjeli stati u živi zid kako spada i zaustaviti nevjerojatan gol Elohima Prandija koji je odveo utakmicu u produžetak.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Foto: WOLFGANG RATTAY

Francuski igrači već su otišli na klupu, nitko nije imao velikih očekivanja, no Prandi se nagnuo na desno koliko je god mogao i "sprašio" loptu od prečke u mrežu za 27-27! Čudesan gol koji će se zasigurno vrtjeti po rukometnim TV "špicama"...

Ruku na srce, nakon što primiš takav gol dok je svo vrijeme već isteklo, više ne možeš pobijediti. Francuzi su dobili krila i naposljetku s +4 (34-30) izbacili aktualnog europskog prvaka koji će se morati zadovoljiti borbom za broncu.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Podsjetimo, u drugoj polufinalnoj utakmici susreću se domaćin, Njemačka, i najveći favorit natjecanja, Danska.