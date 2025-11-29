VIDEO Pogledajte nevjerojatan gol s centra u Premier ligi! Uslijedio je čudesan preokret

Sunderland je pobijedio Bournemouth 3-2 u 13. kolu Premier lige nevjerojatnim preokretom. Gubio je domaćin 0-2, a kakvu je golčinu zabio Tyler Adams za 0-2 u 15. minuti!

Izgubio je Sundeland loptu na suparničkoj polovici, razvio se kontranapad gostiju, a Adams je vidio istrčalog golmana Sunderlanda Robina Roefsa i prebacio ga s kakvih 45 metara!

Ipak, Le Fee je smanjio zaostatak domaćina u 30. iz penala, a u 46. je Traore pogodio za 2-2 na asistenciju Xhake. Konačnih 3-2 postavio je Brobbey u 69. minuti.

Sunderland je četvrta momčad Premier lige sa 22 boda, dok je Bournemouth deveti s tri boda manje.