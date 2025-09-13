VIDEO Pogledajte nevjerojatan kiks Ivušića i dva brza gola Varaždina protiv Hajduka!

Varaždin je dočekao Hajduk u 6. kolu HNL-a i poveo 2-0 nakon svega osam minuta! Prvi je gol zabio Aleksa Latković u petoj minuti, a samo tri minute kasnije Ivušić je autogolom povisio prednost domaćina.

Varaždinci su poveli preko Latkovića, koji je poveo kontranapad pa gurnuo loptu za Tavaresa, koji je nekako uspio spasiti da ona ne izađe iz terena, pa je ubacio za Latkovića koji je poentirao.

Protagonist akcije kod drugog gola bio je Tavares, koji je iz teškog kuta poslao povratnu loptu, ali je Ivušić nespretno reagirao i zabio autogol u vlastitu mrežu.

Golove pogledajte OVDJE

Utakmica je u tijeku.