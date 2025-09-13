Obavijesti

Sport

Komentari 3
RANO VODSTVO DOMAĆINA

VIDEO Pogledajte nevjerojatan kiks Ivušića i dva brza gola Varaždina protiv Hajduka!

Piše Luka Tunjić, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte nevjerojatan kiks Ivušića i dva brza gola Varaždina protiv Hajduka!
2
Foto: Screenshot/MaxSport

Protagonist akcije kod drugog gola bio je Tavares, koji je iz teškog kuta poslao povratnu loptu, ali je Ivušić nespretno reagirao i zabio autogol u vlastitu mrežu

Varaždin je dočekao Hajduk u 6. kolu HNL-a i poveo 2-0 nakon svega osam minuta! Prvi je gol zabio Aleksa Latković u petoj minuti, a samo tri minute kasnije Ivušić je autogolom povisio prednost domaćina. 

Varaždinci su poveli preko Latkovića, koji je poveo kontranapad pa gurnuo loptu za Tavaresa, koji je nekako uspio spasiti da ona ne izađe iz terena, pa je ubacio za Latkovića koji je poentirao.

Protagonist akcije kod drugog gola bio je Tavares, koji je iz teškog kuta poslao povratnu loptu, ali je Ivušić nespretno reagirao i zabio autogol u vlastitu mrežu.

Golove pogledajte OVDJE

Utakmica je u tijeku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić
PODLOŽNO RASPRAVI

Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić

Treći je po mišljenju GiveMeSporta Brazilac Pelé, četvrti Diego Maradona, a top 5 zatvara Johan Cruyff. U prvih 10 još su mjesto našli Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario te Ferenc Puskás
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep
LUKSUZ U MANCHESTERU

FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep

Gvardiol je donedavno živio u luksuznom aparthotelu u Manchesteru. Navijači su ga često viđali na toj lokaciji koja odiše luksuzom i privatnošću uz 18-metarski bazen, uslugu parkiranja, dostave i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025