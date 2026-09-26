VIDEO Pogledajte nevjerojatne škarice Jagušića za vodstvo U-21 'vatrenih' nad Mađarskom

Hrvatska U-21 reprezentacija lovi plasman na Europsko prvenstvo sljedeće godine, a u Varaždinu igraju protiv Mađarske. Izabranici Ivice Olića na poluvrijeme su otišli s važnom prednosti od 1-0, a jedini strijelac u prvom djelu bio je Adriano Jagušić.

U 25. minuti Šotiček je došao s desne strane obrane Mađara. Nakon što je izvrtio čuvara, ubacio je u sredinu, gdje je bio Jagušić i zahvatio loptu prsima, a onda nevjerojatnim škaricama pogodio mrežu mađarskog golmana Lehoczkija za vodstvo mladih 'vatrenih'.

Jagušić je i prije zabijenog gola bio jedan od najopasnijih mladih 'vatrenih' na terenu. Zaprijetio je već u 6. minuti kada je ušao u šesnaesterac, ali Mađar je obranio njegov pokušaj.

Utakmica je još uvijek u tijeku...

