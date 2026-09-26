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EUROGOL JAGUŠIĆA

VIDEO Pogledajte nevjerojatne škarice Jagušića za vodstvo U-21 'vatrenih' nad Mađarskom

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Pogledajte nevjerojatne škarice Jagušića za vodstvo U-21 'vatrenih' nad Mađarskom
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Izabranici Ivice Olića na poluvrijeme su otišli s važnom prednosti od 1-0, a jedini strijelac u prvom djelu bio je Adriano Jagušić

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Hrvatska U-21 reprezentacija lovi plasman na Europsko prvenstvo sljedeće godine, a u Varaždinu igraju protiv Mađarske. Izabranici Ivice Olića na poluvrijeme su otišli s važnom prednosti od 1-0, a jedini strijelac u prvom djelu bio je Adriano Jagušić. 

U 25. minuti Šotiček je došao s desne strane obrane Mađara. Nakon što je izvrtio čuvara, ubacio je u sredinu, gdje je bio Jagušić i zahvatio loptu prsima, a onda nevjerojatnim škaricama pogodio mrežu mađarskog golmana Lehoczkija za vodstvo mladih 'vatrenih'. 

Jagušić je i prije zabijenog gola bio jedan od najopasnijih mladih 'vatrenih' na terenu. Zaprijetio je već u 6. minuti kada je ušao u šesnaesterac, ali Mađar je obranio njegov pokušaj. 

Utakmica je još uvijek u tijeku...
 

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