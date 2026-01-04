VIDEO Pogledajte nevjerojatnu dramu u Afričkom kupu nacija. Mali izbacio velikog favorita

Mali je izborio mjesto među osam najboljih premda je tijekom susreta nekoliko puta bio na 'konopcima'. Tunis je od 26. minute imao igrača više, a imali su i vodstvo nakon što su poveli u 88. minuti, a prilikom izvođenja jedanaesteraca dva puta su imali prednost, ali je malijska reprezentacija, koju vodi Belgijanac Tom Saintfiet, slavila izborivši četvrtfinale u kojem je čeka Senegal. Junak susreta postao je vratar Djigui Diarra koji je obranio dva jedanaesterca.

Foto: Siphiwe Sibeko

Jedan od ključnih trenutaka susreta dogodio se u 26. minuti kada je Mali ostao s igračem manje. Woyo Coulibaly je oštrim startom zaustavio Hannibala Mejbrija, a južnoafrički sudac Abongile Tom mu je pokazao crveni karton.

Tunis je u nastavku susreta dominirao, no sve do same završnice dvoboja nije bilo previše uzbuđenja niti na jednoj strani. Tunis je uspio zabiti u 88. minuti; Elias Saad je ubacio, obrana Malija je 'zaspala', što je iskoristio Firas Chaouat glavom pogodivši za 1-0. Kada se već činilo kako će Tunis izboriti četvrtfinale minimalnom pobjedom, Mali je uspio izjednačiti u šestoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca kojeg je skrivio Yassine Meriah igrajući rukom. Pucao je Lassine Sinayoko pogodivši za produžetak.

Foto: Siphiwe Sibeko

Meriah se u 103. minuti umalo iskupio za skrivljeni jedanaesterac, no njegov udarac sa 20-ak metara prošao je tik uz vratnicu. Tri minute kasnije Tunis je postigao drugi gol, ponovo je mrežu tresao Chaouat, no asistent Ali Abdi je bio u zaleđu. Do kraja produžetka više nije bilo prilika, pa je odluka pala nakon drame jedanaesteraca.

Tunis je poveo golom Meriaha, da bi Bissouma prebacio vrata. Tunis je imao priliku povesti 2-0, ali je i Abdi pucao preko gola nakon čega je Sinayoko izjednačio na 1-1. Saad dovodi Tunis do prednosti 2-1, a Nene potom pogađa okvir gola. Tunis je imao novu priliku za povećanje vodstva, ali je Diarra obranio udarac Achourija, a Diakite pogađa za 2-2. U petoj seriji je pala odluka. Diarra brani udarac Ben Romdhanea, a El Bilal Toure zabija za pobjedu.

Raspucavanje penala pogledajte OVDJE.

Foto: Siphiwe Sibeko

Mali, koji do sada nikada nije bio afrički prvak, ali ima titulu doprvaka (1972.) i dvije bronce (2012., 2013.) će u četvrtfinalu igrati protiv Senegala koji je u prvom susretu osmine finala u Tangieru pobijedio Sudan sa 3-1. Senegal je posljednji put stigao do četvrtfinala afričkog prvenstva 2021. godine kada je jedini put bio kontinentalni prvak.

Sudan je poveo već u šestoj minuti golom Amara Abdallaha, no Senegal je do kraja poluvremena okrenuo rezultat golovima Pape Gueyea. Veznjak Villarreala je izjednačio u 29. minuti, a u posljednjim trenucima prvog dijela i drugi put se upisao među strijelce. Korak bliže pobjedi Senegal je stigao u 77. minuti kada je Ibrahim Mbaye sjajnu kontru pretvorio u pogodak. Za 17-godišnjeg napadača PSG-a bio je to drugi gol u dresu reprezentacije u šestom nastupu. Sudan se mogao vratiti u igru u 88. minuti kada je veliku priliku imao Al Gozli Nooh, ali je u posljednji trenutak ispred njega loptu izbacio u korner Krepin Diatta.

Foto: Amr Abdallah Dalsh

U ostalim susretima osmine finala sastaju se Maroko - Tanzanija, Južna Afrika - Kamerun, Egipat - Benin, Nigerija - Mozambik, Alžir - DR Kongo, te Obala Bjelokosti - Burkina Faso.