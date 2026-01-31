Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROTIV UNION BERLINA

VIDEO Pogledajte nova dva gola Andreja Kramarića u Bundesligi!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte nova dva gola Andreja Kramarića u Bundesligi!
1
Foto: Screenshot/SportKlub

Kramarić je stigao do sedmog i osmog gola u Bundesligi ove sezone, čime se izjednačio s Burkardtom na šestom mjestu ljestvice strijelaca

Admiral

Hoffenheim je dočekao Union Berlin u 20. kolu Bundeslige, a nakon prvog poluvremena rezultat je pokazivao 2-0. Oba gola za domaći sastav zabio je Andrej Kramarić!

Prvo je hrvatski reprezentativac pogodio u 42. minuti za 1-0 s bijele točke, a potom nakon tri minute sjajno glavom pogodio suprotan kut na asistenciju Tourea za 2-0. 

Golove Kramarića pogledajte OVDJE

Kramarić je stigao do sedmog i osmog gola u Bundesligi ove sezone, čime se izjednačio s Burkardtom na šestom mjestu ljestvice strijelaca. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Udinese krade Mlačića Interu? Maignan još četiri godine ostaje u Milanu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Udinese krade Mlačića Interu? Maignan još četiri godine ostaje u Milanu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura
PREVIŠE PROMAŠAJA

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura

Najveću je razliku Njemačka napravila početkom drugog poluvremena kad se odvojila na nedostižnu razliku. Hrvatskoj preostaje igrati za treće mjesto i novu medalju u nedjelju od 15.15
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026