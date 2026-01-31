Kramarić je stigao do sedmog i osmog gola u Bundesligi ove sezone, čime se izjednačio s Burkardtom na šestom mjestu ljestvice strijelaca
PROTIV UNION BERLINA
VIDEO Pogledajte nova dva gola Andreja Kramarića u Bundesligi!
Hoffenheim je dočekao Union Berlin u 20. kolu Bundeslige, a nakon prvog poluvremena rezultat je pokazivao 2-0. Oba gola za domaći sastav zabio je Andrej Kramarić!
Prvo je hrvatski reprezentativac pogodio u 42. minuti za 1-0 s bijele točke, a potom nakon tri minute sjajno glavom pogodio suprotan kut na asistenciju Tourea za 2-0.
Golove Kramarića pogledajte OVDJE
Kramarić je stigao do sedmog i osmog gola u Bundesligi ove sezone, čime se izjednačio s Burkardtom na šestom mjestu ljestvice strijelaca.
