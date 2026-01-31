VIDEO Pogledajte nova dva gola Andreja Kramarića u Bundesligi!

Hoffenheim je dočekao Union Berlin u 20. kolu Bundeslige, a nakon prvog poluvremena rezultat je pokazivao 2-0. Oba gola za domaći sastav zabio je Andrej Kramarić!

Prvo je hrvatski reprezentativac pogodio u 42. minuti za 1-0 s bijele točke, a potom nakon tri minute sjajno glavom pogodio suprotan kut na asistenciju Tourea za 2-0.

Golove Kramarića pogledajte OVDJE

Kramarić je stigao do sedmog i osmog gola u Bundesligi ove sezone, čime se izjednačio s Burkardtom na šestom mjestu ljestvice strijelaca.