Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOBRO SE SNAŠAO

VIDEO Pogledajte novi gol Igora Matanovića u Bundesligi! Hrvat je kasnije propustio zabiti penal

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte novi gol Igora Matanovića u Bundesligi! Hrvat je kasnije propustio zabiti penal
Foto: Screenshot/SportKlub

Ovo je Hrvatu već sedmi gol u svim natjecanjima ove sezone i peti u Bundesligi, a u posljednjih pet utakmica zabio je četiri gola! Matanović je za "vatrene" skupio sedam nastupa i zabio jedan gol

Admiral

Freiburg je dočekao Koln u 19. kolu Bundeslige, a novi je gol za domaćina zabio Igor Matanović

Gosti su poveli u 10. minuti autogolom Rosenfeldera, ali samo minutu kasnije zabio je Scherhant za izjednačenje. A onda, 44. minuta i gol Matanovića. 

Ubacio je Beste s boka, Matanović pucao glavom, ali lopta je pogodila Gintera od kojeg se odbila do Matanovića koji iz druge pogađa u mrežu za 2-1. 

Gol pogledajte OVDJE

Ovo je Hrvatu već sedmi gol u svim natjecanjima ove sezone i peti u Bundesligi, a u posljednjih pet utakmica zabio je četiri gola!

Promašen penal pogledajte OVDJE

Mogao je Matanović do drugog gola u 66. minuti, ali njegov je udarac pročitao golman Kolna Marvin Schwabe. Matanović je i povremeni hrvatski reprezentativac, za "vatrene" je skupio sedam nastupa i zabio jedan gol.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska u velikom problemu uoči nastavka turnira: Ostaje bez jednog od najjačih aduta?
LOŠE PROGNOZE

Hrvatska u velikom problemu uoči nastavka turnira: Ostaje bez jednog od najjačih aduta?

Ivan Martinović prije dvije je godine propustio je dio prvenstva zbog ozljede ramena, a propustio je i Europsko prvenstvo 2020. kada mu je pukla metatarzalna kost uoči početka turnira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026