VIDEO Pogledajte novi gol Igora Matanovića u Bundesligi! Hrvat je kasnije propustio zabiti penal

Freiburg je dočekao Koln u 19. kolu Bundeslige, a novi je gol za domaćina zabio Igor Matanović.

Gosti su poveli u 10. minuti autogolom Rosenfeldera, ali samo minutu kasnije zabio je Scherhant za izjednačenje. A onda, 44. minuta i gol Matanovića.

Ubacio je Beste s boka, Matanović pucao glavom, ali lopta je pogodila Gintera od kojeg se odbila do Matanovića koji iz druge pogađa u mrežu za 2-1.

Ovo je Hrvatu već sedmi gol u svim natjecanjima ove sezone i peti u Bundesligi, a u posljednjih pet utakmica zabio je četiri gola!

Mogao je Matanović do drugog gola u 66. minuti, ali njegov je udarac pročitao golman Kolna Marvin Schwabe. Matanović je i povremeni hrvatski reprezentativac, za "vatrene" je skupio sedam nastupa i zabio jedan gol.