VIDEO Pogledajte novi pogodak 'vatrenog'! Brusi formu za SP

Marco Pašalić zabio je za Orlando City, ali nedovoljno za pobjedu. Postigao je gol u 14. minuti, no Columbus Crew je izjednačio 10 minuta prije kraja. Orlando se muči na početku sezone i ima tek jednu pobjedu
Hrvatski reprezentativac i član Orlanda Marco Pašalić zabio je gol u remiju protiv Columbus Crewa (1-1). Gol je dao u 14. minuti utakmice, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu jer je u 80. minuti izjednačio Urugvajac Diego Rossi.
Veći dio posla kod gola napravili su Ivan Angulo i Tiago. Kolumbijac je odigrao sjajnu loptu u prostor prema Brazilcu, a ovaj je iz kaznenog prostora dao na povratnu. Ondje se nalazio Pašalić koji je lijepo pogodio u suprotni kut golmana za vodstvo kluba iz Orlanda.
Pašaliću je to bio drugi gol sezone, a ima i jednu asistenciju. Prijašnje je pogodio u porazu protiv Inter Miamija (4-2).
Orlando ne igra dobro ove sezone u MLS-u. U dosadašnjih sedam kola pobijedili su i remizirali jednom te izgubili pet puta. Na tim susretima zabili su tek šest golova, a primili ih 24; najviše u obje konferencije. Trenutačno je ekipa 'vatrenog' na 13. poziciji Istočne konferencije.
