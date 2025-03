VIDEO Pogledajte novu snimku penala koji je digao prašinu. Ovo se već dogodilo u Engleskoj

Real je ostao kralj Madrida. Potvrdio je to i u Ligi prvaka, svome najdražem natjecanju, a napravio je to baš sebi svojstveno. Dramatičnije nije moglo i opet kroz ušicu igle, kao što već godinama rade, ali to je već postalo sasvim uobičajeno. Takav pobjednički mentalitet rijetko tko ima.

Kraljevski klub slavio je nakon raspucavanja penala, pobjednički je zabio Antonio Rudiger, ali cijeli svijet priča o penalu kojeg je izveo Julian Alvarez. Realizirao ga je, no sudac Simon Marciniak ga je poništio! Nakon komunikacije s VAR sobom, procijenili su kako je argentinski nogometaš loptu dirao dvaput, što je zabranjeno tijekom izvođenja prekida, odnosno u ovome slučaju, penala. Alvarez se poskliznuo, loptu je dodirnuo lijevom nogom, kako su procijenili suci, pa pucao desnom.

Video pogledajte OVDJE

Ta situacija izazvala je brojne kontroverze. Naravno, svi u Atleticu tvrde da Alvarez nije loptu dirao dvaput pa i trener Diego Simeone.

Nešto slično u Ligi prvaka još nismo vidjeli. Ovakve situacije su rijetkost, ali su se događale. Recimo, prije dvije godine suci su u Premier ligi poništili penal Aleksandru Mitroviću jer je loptu dirao dvaput.

Nešto slično vidjeli smo i u HNL-u. Arber Hoxha, dok je igrao za Slaven Belupo, poskliznuo se i dvaput dirao loptu prilikom slobodnog udarca, ali je on poništen.

Video pogledajte OVDJE

Ovaj put je situacija drugačija jer se to dogodilo prilikom raspucavanja, ali pravila su jasna. Lopta se prilikom izvođenja prekida ne smije dirati dvaput. VAR je uključen i tijekom lutrije jedanaesteraca kako bi kontrolirao je li golman na liniji, ali i je li penal ispravno izveden. Ovaj put, kako su procijenili suci, nije bio.

O svemu se oglasio i hrvatski kapetan Luka Modrić.

- Stalno me ispituju o tome, ali ne znam zašto su ljudi iznenađeni, takvo je pravilo. To je nesreća za njih, a sreća za nas. To je nogomet. Sretni smo što smo prošli dalje