VIDEO Pogledajte opasan start de Jonga za direktno isključenje

Barcelona je pobijedila Real Madrid u finalu Superkupa (3-2) i osvojila trofej, a kraj utakmice Katalonci su dočekali s igračem manje. Zbog opasnog je starta "pocrvenio" Frankie de Jong.

Nizozemski veznjak pokušao je zaustaviti Kyliana Mbappea i uklizao na loptu, ali u nastavku pokreta produljio je nogu i otvorenim đonom startao na potkoljenicu Francuza. U takvim situacijama ni ozbiljne ozljede nisu rijetkost i sudac Munuera Montero pokazao mu je put u svlačionicu.

Real je na kraju u sudačkoj nadoknadi imao dvije velike prilike za izjednačenje preko Carrerasa i Tchouamenija, ali u obje situacije spreman je bio Joan Garcia.