VIDEO Pogledajte potez o kojem pričaju svi zaljubljenici tenisa

Subotnji susret između Bena Sheltona i Valentina Vacherota obišao je cijeli sportski svijet. Dvojac se sastao šesnaestini finala Australian Opena. Amerikanac Shelton lagodno je slavio 3-0 u setovima (6-4, 6-4 i 7-6) i u osmini finala igrat će protiv Norvežanina Caspera Ruuda. Norveški predstavnik pobijedio je u subotu hrvatskog predstavnika Marina Čilića.

Tenisač iz Monaka odlično je odradio jedan poen koji je prkosio svim zakonima fizike. Shelton je imao snažan servis, a Vacherot je s 'forehandom' uspio napraviti dobar 'return' koji je imao sjajan efej, a loptica je zasjela na crti u protivničkoj polovici. Izgubio je poen, ali njegov udarac postao je hit na društvenim mrežama.

Ben Shelton je trenutačno sedmi na ATP ljestvici, a Valentin Vacherot na 31. mjestu. Shelton je na Australian Openu najdalje stigao do polufinala 2025. godine, a Vacherot je najbolje plasiran bio do ovog Grand Slama, kad je ispao u šesnaestini finala.