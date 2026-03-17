TORPEDO U MREŽI BAYERA

VIDEO Pogledajte projektil Ezea za vodstvo Arsenala u Londonu!

Piše Ivan Kužela,
Foto: Screenshot/Sportklub

Arsenal je postigao vodeći gol u Londonu protiv Leverkusena. Strijelac je bio Eberechi Eze koji je udarcem s dvadesetak metara od gola pospremio loptu u mrežu nemoćnog Blaswicha i doveo 'topnike' u vodstvo

Arsenal na Emiratesu trenutačno vodi 1-0 golčinom Eberechija Ezea i s ukupnim rezultatom 2-1 ima rezultat za četvrtfinale. Pogodak je Englez zabio u 36. minuti utakmice i možete ga pogledati OVDJE.

Nekoliko odličnih dodavanja uslijedila su prije gola 'topnika', a Leandru Trossardu pripisat će se asistencija. Belgijac je s 40 metara odigrao loptu do Ezea, on je uštopao na nekih 20 metara od protivničkog gola i iz poluvoleja pospremio u rašlje nemoćnog Janisa Blaswicha.

FOTO U Hrvatskoj su obećali još jedan stadion! Evo kako izgleda
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO U Hrvatskoj su obećali još jedan stadion! Evo kako izgleda

Prisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
FOTO Najbolja gimnastičarka prije nije imala ovaj problem: Nekako je uspjela sakriti obline
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Najbolja gimnastičarka prije nije imala ovaj problem: Nekako je uspjela sakriti obline

Slavna gimnastičarka Simone Biles otkrila tajnu svoje tjelesne transformacije! Nakon estetskih operacija, oduševila fanove iskrenošću i samopouzdanjem. Njene priče o borbi i bolu inspiriraju
VIDEO Sporting ugasio bajku iz Norveške, utrpao je 'petardu'! Pogledajte golijadu iz Lisabona
KRAJ NORVEŠKE SENZACIJE

VIDEO Sporting ugasio bajku iz Norveške, utrpao je 'petardu'! Pogledajte golijadu iz Lisabona

Norveška bajka u Ligi prvaka je završila. Bodø/Glimt pobijedio je u prvoj utakmici osmine finala Sporting na Aspmyri 3-0, ali domaćin je neutralizirao zaostatak iz prve utakmice te u Lisabonu zabio pet golova

