Arsenal je postigao vodeći gol u Londonu protiv Leverkusena. Strijelac je bio Eberechi Eze koji je udarcem s dvadesetak metara od gola pospremio loptu u mrežu nemoćnog Blaswicha i doveo 'topnike' u vodstvo
TORPEDO U MREŽI BAYERA
VIDEO Pogledajte projektil Ezea za vodstvo Arsenala u Londonu!
Arsenal na Emiratesu trenutačno vodi 1-0 golčinom Eberechija Ezea i s ukupnim rezultatom 2-1 ima rezultat za četvrtfinale. Pogodak je Englez zabio u 36. minuti utakmice i možete ga pogledati OVDJE.
Nekoliko odličnih dodavanja uslijedila su prije gola 'topnika', a Leandru Trossardu pripisat će se asistencija. Belgijac je s 40 metara odigrao loptu do Ezea, on je uštopao na nekih 20 metara od protivničkog gola i iz poluvoleja pospremio u rašlje nemoćnog Janisa Blaswicha.
