VIDEO Pogledajte projektil Ezea za vodstvo Arsenala u Londonu!

Arsenal na Emiratesu trenutačno vodi 1-0 golčinom Eberechija Ezea i s ukupnim rezultatom 2-1 ima rezultat za četvrtfinale. Pogodak je Englez zabio u 36. minuti utakmice i možete ga pogledati OVDJE.

Nekoliko odličnih dodavanja uslijedila su prije gola 'topnika', a Leandru Trossardu pripisat će se asistencija. Belgijac je s 40 metara odigrao loptu do Ezea, on je uštopao na nekih 20 metara od protivničkog gola i iz poluvoleja pospremio u rašlje nemoćnog Janisa Blaswicha.