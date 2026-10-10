VIDEO Pogledajte promuklog Garciju: Izdao me glas. Ključ pobjede bila je agresivnost

Gonzalo Garcia došao je na press konferenciju potpuno promukao nakon utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu. Splićani su u velikom potopu slavili 2-1.

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Vaša momčad odigrala je jako dobru utakmicu, ne samo tehnički i taktički nego i fizički. Agresijom se nametnula Dinamu?

- Da, to je bio ključ naše pobjede. Moji momci su bili dobri, imaju srce, igraju kao momčad, ove pobjede nas čini ponosnima.

Niste bili do sada uspješni u derbijima s Dinamom, koliko vama osobno znači ova pobjeda?

- Znači mi jako puno, imali smo dobrih utakmica s njima, ali nedostatak srca i strasti nas je koštao da i ranije pobijedimo.

Odlična utakmica Bambe, jeste li zadovoljni zbog njega, trpio je dosta kritika u prošlosti?

- Bamba je odličan momak i igrač, omiljen u svlačionici, ponekad ga se kritizira bez razloga, sretan sam što mu suigrači pomažu da pokaže kvalitetu. Ja ga osobno nikad nisam kritizirao.

Kako je bilo igrati pred kraj utakmice po vaterpolo uvjetima i što je rekao sudac pred kraj, je li želio prekinuti utakmicu?

- Nisam bio tamo, nisam mogao govoriti jer me izdao glas, pa sam prepustio pomoćnicima i rekao sam im da želim da se igra do kraja.

Neke derbije ste igrali bolje ali ste izgubili?

- Ranije smo radili pogreške, ovaj derbi smo započeli s dosta teškoća, pokušavali smo igrati, ali unatoč problemima ostali smo skupa, čak i nakon gola smo se držali skupa, i to je najveća razlika u odnosu na neke ranije derbije.

Koliko taktički znači polivalentnost Hrgovića koji se jako dobro slaže s Šotičekom?

- Igrač koji može igrati na više pozicija i razumije igru je ono što je blago svakog trenera, a Hrgović je takav igrač. Dobro surađuje sa Šotičekom, sretan sam što obojica rastu i što su čvrsto na zemlji.

Zašto nije igrao Livaja i spremate li ga za Ajax?

- Razmišljao sam samo o ovoj utakmici, ona mi je bila najvažnija. Razvoj utakmice je razlog zbog kojeg Marko nije igrao. Da se dogodilo nešto drugačije, neki taktički zahtjev, neka ozljeda. Ja donosim odluke u odnosu na situaciju na terenu, a sve sa željom da pobijedimo.

Atmosfera je bila odlična?

- Počeli smo s problemima, Dinamo je počeo dobro, vidio sam da su navijači iza nas cijelu utakmicu. Mogu biti ponosan na ove igrače, možda smo griješili, možda smo mogli i izgubiti, ali dali su sve od sebe. Nema drugog načina nego da budemo svi skupa. Čestitke igračima i navijačima, sada treba samo ovako nastaviti dalje.