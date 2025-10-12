VIDEO Pogledajte prvijenac Fruka za 'vatrene' u Varaždinu

Dugo je Hrvatska lomila slabašni Gibraltar u Varaždinu, čekao se pravi udarac koji će probiti drage goste u Varaždinu i stigao je nakon pola sata, kombinacijom bivšeg i aktualnog igrača Rijeke.

Marco Pašalić, koji je započeo utakmicu kao desni bek, a u praksi bio desno krilo, ubacio je lijepo s boka, a Toni Fruk je neometano skočio na pet metara i glavom školski pospremio loptu u lijevu stranu.

Bio mu je to prvijenac u četvrtom nastupu za "vatrene", protiv istog protivnika kojem je prvijenac još u listopadu 2015., na istom stadionu, zabio Mateo Kovačić, u ovoj prilici kapetan u povratničkoj utakmici nakon pet mjeseci stanke zbog ozljede.

