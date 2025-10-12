Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJAN GOL

VIDEO Pogledajte prvijenac Fruka za 'vatrene' u Varaždinu

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte prvijenac Fruka za 'vatrene' u Varaždinu
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska napokon probila Gibraltar golom Tonija Fruka! Marco Pašalić asistirao s boka, Fruk glavom pogodio za svoj prvijenac u dresu "vatrenih"

Dugo je Hrvatska lomila slabašni Gibraltar u Varaždinu, čekao se pravi udarac koji će probiti drage goste u Varaždinu i stigao je nakon pola sata, kombinacijom bivšeg i aktualnog igrača Rijeke.

Marco Pašalić, koji je započeo utakmicu kao desni bek, a u praksi bio desno krilo, ubacio je lijepo s boka, a Toni Fruk je neometano skočio na pet metara i glavom školski pospremio loptu u lijevu stranu.

Bio mu je to prvijenac u četvrtom nastupu za "vatrene", protiv istog protivnika kojem je prvijenac još u listopadu 2015., na istom stadionu, zabio Mateo Kovačić, u ovoj prilici kapetan u povratničkoj utakmici nakon pet mjeseci stanke zbog ozljede.

Prvijenac Tonija Fruka za Hrvatsku pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napušta Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara
SVJETSKA EKSKLUZIVA

EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napušta Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Lamine Yamal (18) u društvu argentinske reperice Nicki Nicole (25) napustio je Lijepu Našu. Golupčiće smo uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare nakon što su vikend iskoristili za krstarenje dalmatinskim otocima, let i izmjenjivanje nježnosti na jahti
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik
DEBAKL U LESKOVCU

Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srbija je doživjela težak poraz u Leskovcu koji ju je udaljio od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Piksijev nasljednik na klupi trebao bi biti Veljko Paunović
Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati
OGLASIO SE

Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati

Albanci imaju igrače koji igraju u Laziju, Atalanti. Navikli smo da budemo najbolji u svemu i da moramo pobjeđivati, smatra predsjednik Srbije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025