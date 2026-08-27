VIDEO Pogledajte rani Hajdukov gol u Poljskoj! VAR spasio stvar

Prva minuta, centaršut Dalissona iz kornera i Ron Raci potencijalno zabija najvažniji Hajdukov gol sezone na gostovanju kod Rakowa u Czestochowi, u uzvratu play-offa Konferencijske lige. Štoviše, Kosovaru je to i prvijenac u 24. nastupu u bijelom dresu.

Azerbajdžanski sudac Alijar Agajev prvo je dosudio faul na domaćem golmanu Kacperu Trelowskom, ali je na intervenciju Petera Bankesa iz VAR sobe pregledao tu situaciju i uvidio da faula nema, da je Poljak zaplivao nakon što je nagazio suigrača Stratosa Svarnasa, i gol je priznao.

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Ubrzo potom VAR je ponovno imao posla oko gola Rakowa, ali njega nije priznao. Erick Otieno je probio lijevu stranu, Mohamed Lamine Diaby je zabio, ali nakon zaleđa.