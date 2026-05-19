VIDEO Pogledajte reakciju novih prvaka Engleske! Bilo je svega

Nogometaši Arsenala su potvrdili titulu prvaka Engleske nakon dugih 22 godine čekanja. Remi Bournemoutha i Manchester Cityja (1-1) znači da imaju nedostižnih četiri boda više od 'građana' uoči zadnjeg kola.

Igrači i stožer su proslavili titulu zajedno te željno iščekivali kraj susreta na Vitality stadionu. Nakon posljednjeg zvižduka na tom susretu svi prisutni u trening centru londonskog kluba su počeli skakati i slaviti te pjevati u isti glas.

- Campeones, campeones! Ole, ole, ole, orilo se klupskim prostorijama Arsenala.

Posljednji put Arsenal je bio prvak u sezoni 2003./04. Arsenal je te sezone postao prva i do danas jedina momčad koja je završila cijelu sezonu Premier lige od 38 kola bez ijednog poraza. Njihov konačni učinak bio je zapanjujuć: 26 pobjeda i 12 neriješenih rezultata, što im je donijelo ukupno 90 bodova. Sada im je za novu titulu trebalo 82 boda, a možda će ih imati i više nakon gostovanja kod Crystal Palacea u zadnjem kolu.