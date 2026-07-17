Obavijesti

Sport

Komentari 6
UTAKMICA KARIJERE

VIDEO Pogledajte reakciju Slovenca kada je saznao da sudi finale Svjetskog prvenstva

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Pogledajte reakciju Slovenca kada je saznao da sudi finale Svjetskog prvenstva
Foto: X/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ovo mu je drugo Svjetsko prvenstvo. U Kataru 2022. sudio je dvije utakmice, a na aktualnom turniru vodio je susrete Brazil - Maroko i Jordan - Alžir u skupini te Meksiko - Ekvador u šesnaestini finala

Admiral

Slovenski sudac Slavko Vinčić sudit će finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske, koje se u nedjelju igra na MetLife stadionu u New Jerseyju. Fifa je za odlučujuću utakmicu turnira odabrala jednog od najiskusnijih europskih sudaca, a za 46-godišnjaka iz Maribora to će biti najveća utakmica karijere.

Vinčić je za imenovanje doznao od Pierluigija Colline, Fifina šefa za suđenje i predsjednika sudačkog odbora. Priznao je da ga je vijest potpuno iznenadila.

- Prije svega, šok. Zatim sreća. Tresao sam se. Nevjerojatna je čast dobiti finale Svjetskog prvenstva. To je nešto što je samo san za suca, za mladog suca kada počinje. Zato sam vrlo ponosan, vrlo ponosan na sebe i na svoju ekipu - rekao je Vinčić.

Slovenac će postati 23. sudac u povijesti koji će dijeliti pravdu u finalu Svjetskog prvenstva i prvi iz svoje zemlje kojem je to uspjelo.

- Vrlo je teško sve to pretočiti u riječi, ali jako sam ponosan što predstavljam svoju zemlju, Sloveniju, na najvećem sportskom događaju na svijetu. Jako sam ponosan. Moja ekipa je jako ponosna i dat ćemo sve od sebe - dodao je.

Vinčić je Fifin sudac od 2010. godine, a iza sebe ima niz velikih utakmica. Sudio je finale Europske lige 2022. između Eintrachta i Rangersa, finale Lige prvaka 2024. između Real Madrida i Borussije Dortmund, kao i polufinale Eura 2024. između Španjolske i Francuske.

36. DAN MUNDIJALA SP UŽIVO Fifa istražuje Messija i društvo, Trump dolazi na finale
SP UŽIVO Fifa istražuje Messija i društvo, Trump dolazi na finale

Ovo mu je drugo Svjetsko prvenstvo. U Kataru 2022. sudio je dvije utakmice, a na aktualnom turniru vodio je susrete Brazil - Maroko i Jordan - Alžir u skupini te Meksiko - Ekvador u šesnaestini finala. U završnici dvoboja Meksika i Ekvadora pokazao je crveni karton Pieru Hincapiéu zbog nesportskog ponašanja. Zanimljivo je da je Vinčić jedini put Argentini sudio u bolnom porazu. Vodio je utakmicu prvog kola skupine na SP-u 2022. u Kataru, kada je Saudijska Arabija senzacionalno pobijedila Argentinu 2-1 i prekinula njezin niz od 36 utakmica bez poraza.

U toj je utakmici Vinčić već u sedmoj minuti dosudio jedanaesterac za Argentinu nakon povlačenja Leandra Paredesa u kaznenom prostoru, a Lionel Messi pretvorio ga je u gol. Slovenski sudac tada je pokazao šest žutih kartona Saudijcima, dok argentinski igrači nisu dobili nijednu opomenu.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador
Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS

Sa Španjolskom se susretao znatno češće. Sudio joj je pet utakmica, od čega četiri službene i jednu prijateljsku, a Španjolci pod njegovim vodstvom imaju tri pobjede i dva remija. Bio im je sretan sudac u dva polufinala: protiv Italije u Ligi nacija 2023. i protiv Francuske na Euru 2024., kada je Lamine Yamal zabio spektakularan gol za izjednačenje.

Vinčić je upravo na Euru 2024. dvaput sudio Španjolskoj u utakmicama u kojima je igrao Yamal. Prvo u pobjedi 1-0 protiv Italije u skupini, a zatim i u polufinalnoj pobjedi 2-1 protiv Francuske. Pomoćnici u finalu bit će mu sunarodnjaci Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič, dok će četvrti sudac biti Jordanac Adham Makhadmeh. Rezervni pomoćni sudac bit će njegov sunarodnjak Mohammad Al-Kalaf.

INFANTINO SIGURNO ODUŠEVLJEN... Trump stiže na finale Svjetskog!
Trump stiže na finale Svjetskog!

Vinčić je posebno istaknuo da je imenovanje za finale priznanje cijeloj njegovoj ekipi.

- Suđenje je timski rad. Bez njih, bez Tomaža i Andraža, ovo ne bi bilo moguće. Stvarno sam sretan što ih imam tijekom cijele svoje karijere, tijekom naših karijera. Jako smo dobri prijatelji, dobra ekipa, i hvala im - rekao je Vinčić.

Finale između Argentine i Španjolske igra se u nedjelju od 21 sat, a slovenski sudac bit će jedan od ljudi pod najvećim povećalom na najvećoj utakmici svjetskog nogometa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO Transferi: Zvijezda SP-a ima opsesiju za Realom, Osijek doveo anonimca iz treće lige
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zvijezda SP-a ima opsesiju za Realom, Osijek doveo anonimca iz treće lige

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica

Zlatan Ibrahimović komentira Svjetsko prvenstvo za FOX televiziju, a poznato je kako sam sebe časti skupocjenim jurilicama za rođendan. Za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije
ČUDESNA PROMJENA

FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije

Kanađanka Lauralie Chapados (29) aktualna je vlasnica titule Mr. Olympia za najbolju bodibildericom u kategoriji 'bikini'. To joj je prva titula, a u džep je pospremila 46.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026