VIDEO Pogledajte reakciju Slovenca kada je saznao da sudi finale Svjetskog prvenstva

Slovenski sudac Slavko Vinčić sudit će finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske, koje se u nedjelju igra na MetLife stadionu u New Jerseyju. Fifa je za odlučujuću utakmicu turnira odabrala jednog od najiskusnijih europskih sudaca, a za 46-godišnjaka iz Maribora to će biti najveća utakmica karijere.

Vinčić je za imenovanje doznao od Pierluigija Colline, Fifina šefa za suđenje i predsjednika sudačkog odbora. Priznao je da ga je vijest potpuno iznenadila.

- Prije svega, šok. Zatim sreća. Tresao sam se. Nevjerojatna je čast dobiti finale Svjetskog prvenstva. To je nešto što je samo san za suca, za mladog suca kada počinje. Zato sam vrlo ponosan, vrlo ponosan na sebe i na svoju ekipu - rekao je Vinčić.

Slovenac će postati 23. sudac u povijesti koji će dijeliti pravdu u finalu Svjetskog prvenstva i prvi iz svoje zemlje kojem je to uspjelo.

- Vrlo je teško sve to pretočiti u riječi, ali jako sam ponosan što predstavljam svoju zemlju, Sloveniju, na najvećem sportskom događaju na svijetu. Jako sam ponosan. Moja ekipa je jako ponosna i dat ćemo sve od sebe - dodao je.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Vinčić je Fifin sudac od 2010. godine, a iza sebe ima niz velikih utakmica. Sudio je finale Europske lige 2022. između Eintrachta i Rangersa, finale Lige prvaka 2024. između Real Madrida i Borussije Dortmund, kao i polufinale Eura 2024. između Španjolske i Francuske.

Ovo mu je drugo Svjetsko prvenstvo. U Kataru 2022. sudio je dvije utakmice, a na aktualnom turniru vodio je susrete Brazil - Maroko i Jordan - Alžir u skupini te Meksiko - Ekvador u šesnaestini finala. U završnici dvoboja Meksika i Ekvadora pokazao je crveni karton Pieru Hincapiéu zbog nesportskog ponašanja. Zanimljivo je da je Vinčić jedini put Argentini sudio u bolnom porazu. Vodio je utakmicu prvog kola skupine na SP-u 2022. u Kataru, kada je Saudijska Arabija senzacionalno pobijedila Argentinu 2-1 i prekinula njezin niz od 36 utakmica bez poraza.

U toj je utakmici Vinčić već u sedmoj minuti dosudio jedanaesterac za Argentinu nakon povlačenja Leandra Paredesa u kaznenom prostoru, a Lionel Messi pretvorio ga je u gol. Slovenski sudac tada je pokazao šest žutih kartona Saudijcima, dok argentinski igrači nisu dobili nijednu opomenu.

Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS

Sa Španjolskom se susretao znatno češće. Sudio joj je pet utakmica, od čega četiri službene i jednu prijateljsku, a Španjolci pod njegovim vodstvom imaju tri pobjede i dva remija. Bio im je sretan sudac u dva polufinala: protiv Italije u Ligi nacija 2023. i protiv Francuske na Euru 2024., kada je Lamine Yamal zabio spektakularan gol za izjednačenje.

Vinčić je upravo na Euru 2024. dvaput sudio Španjolskoj u utakmicama u kojima je igrao Yamal. Prvo u pobjedi 1-0 protiv Italije u skupini, a zatim i u polufinalnoj pobjedi 2-1 protiv Francuske. Pomoćnici u finalu bit će mu sunarodnjaci Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič, dok će četvrti sudac biti Jordanac Adham Makhadmeh. Rezervni pomoćni sudac bit će njegov sunarodnjak Mohammad Al-Kalaf.

Vinčić je posebno istaknuo da je imenovanje za finale priznanje cijeloj njegovoj ekipi.

- Suđenje je timski rad. Bez njih, bez Tomaža i Andraža, ovo ne bi bilo moguće. Stvarno sam sretan što ih imam tijekom cijele svoje karijere, tijekom naših karijera. Jako smo dobri prijatelji, dobra ekipa, i hvala im - rekao je Vinčić.

Finale između Argentine i Španjolske igra se u nedjelju od 21 sat, a slovenski sudac bit će jedan od ljudi pod najvećim povećalom na najvećoj utakmici svjetskog nogometa.