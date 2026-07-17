SP UŽIVO Fifa istražuje Messija i društvo, Trump dolazi na finale

ZADNJI DAN ODMORA

Nakon dramatičnog dvoboja i preokreta Argentine nad Engleskom u srijedu u Atlanti (2-1) pažnja svjetske nogometne javnosti polako se prebacuje na posljednje dvije utakmice, okršaj za broncu između Francuske i Engleske u subotu od 23 sata u Miamiju, odnosno veliko finale Španjolske i Argentine u nedjelju od 21 sat u New Jerseyu. Tamo stiže i američki predsjednik Donald Trump.

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Svjetski mediji raspisali su se o mogućoj kazni zbog političke poruke na proslavi argentinske reprezentacije, transparenta "Malvini su argentinski" koji se odnosi na Falklandsko otočje, teritorij pod britanskom upravom oko kojega su dvije zemlje u sukobu gotovo 200 godina. Fifa inače ne dopušta političke poruke na utakmicama, pitanje je hoće li i kako kazniti Argentince.

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U međuvremenu, unatoč žestokim kritikama o preranom povlačenju i zatvaranju utakmice, Thomas Tuchel, engleski izbornik, potvrdio je kako će nastaviti voditi reprezentaciju do kraja Eura 2028. koje "gordi albion" igra na svom terenu.