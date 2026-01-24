VIDEO Pogledajte ružan start Ante Majstorovića za isključenje

Nogometaši Rijeke dočekali su Slaven Belupo u 19. kolu HNL-a na Rujevici, ali već na samom početku utakmice kola su krenula nizbrdo.

Naime, "farmaceuti" su šokirali Riječane u drugoj minuti, a nakon sjajnog ubačaja Išasegija glavom je zabio Ilija Nestorovski. Pokušavala je Rijeka doći do izjednačenja, pritiskala je goste, a onda je pravu glupost napravio Ante Majstorović pri kraju poluvremena.

Igrala se prva minuta sudačke nadoknade, napad Slavena tekao je s lijeve strane, a onda je stoper Rijeke neoprezno startao na igrača Slavena. Prvotno je dobio žuti karton, ali nakon VAR provjere sudac Patrik Pavlević pokazao mu je crveni karton.

