VEĆ U SEDMOJ MINUTI

VIDEO Pogledajte sjajan gol Agbekpornua za vodstvo protiv Osijeka! 'Probušio' je mrežu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/MaxSport

Ovo mu je prvi gol ove sezone u osmoj utakmici, a dosad je jedan gol namjestio. Dvoboj je ovo direktnih suparnika na tablici, obje momčadi imaju po devet bodova nakon prvih osam kola

Slaven Belupo dočekao je Osijek u 9. kolu HNL-a na Ivan Kušek Apašu, a domaćin je poveo u sedmoj minuti golom Michaela Agbekpornua

Jagušić je ubacio u sredinu dugim autom, a tamo je nakon zračnog duela lopta došla do Šute koji je odložio za veznjaka Slavena. Agbekpornu je sjajno "stisnuo" loptu i neobranjivo pogodio za vodstvo Slaven Belupa. 

Gol pogledajte OVDJE

Utakmica je u tijeku...

