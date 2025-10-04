Ovo mu je prvi gol ove sezone u osmoj utakmici, a dosad je jedan gol namjestio. Dvoboj je ovo direktnih suparnika na tablici, obje momčadi imaju po devet bodova nakon prvih osam kola
VEĆ U SEDMOJ MINUTI
VIDEO Pogledajte sjajan gol Agbekpornua za vodstvo protiv Osijeka! 'Probušio' je mrežu
Slaven Belupo dočekao je Osijek u 9. kolu HNL-a na Ivan Kušek Apašu, a domaćin je poveo u sedmoj minuti golom Michaela Agbekpornua.
Jagušić je ubacio u sredinu dugim autom, a tamo je nakon zračnog duela lopta došla do Šute koji je odložio za veznjaka Slavena. Agbekpornu je sjajno "stisnuo" loptu i neobranjivo pogodio za vodstvo Slaven Belupa.
Ovo mu je prvi gol ove sezone u osmoj utakmici, a dosad je jedan gol namjestio. Dvoboj je ovo direktnih suparnika na tablici, obje momčadi imaju po devet bodova nakon prvih osam kola.
Utakmica je u tijeku...
