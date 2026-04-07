VIDEO Hajduk u sat vremena riješio dvoboj u Puli! Pogledajte

Nogometaši Istre 1961 dočekali su Hajduk u 28. kolu HNL-a, a gosti su poveli u 23. minuti golom Marka Livaje.

Akcija je išla po lijevoj strani, a nakon ubačaja Melnjaka je Livaji loptu dodao Brajković i asistirao za vodeći gol "bilih".

Gol za 0-2 zabio je Pajaziti u 51. minuti, a sedam minuta kasnije pitanje oko pobjednika dvoboja otklonio je Livaja drugim golom u 58. minuti.

Livaja je stigao do 10 golova ove sezone u 26. nastupu u svim natjecanjima, a ima i šest asistencija.