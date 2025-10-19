Obavijesti

Sport

Komentari 0
LIJEPE AKCIJE

VIDEO Pogledajte sjajne golove Almene i Pukštasa protiv Istre!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte sjajne golove Almene i Pukštasa protiv Istre!
Foto: Screenshot/MaxSport

Drugi gol još je ljepši. U tri poteza Hajduk je došao do gola. Pajaziti je na svojoj polovici proigrao Rebića na lijevoj strani, ovaj se sjurio prema golu domaćina, podigao glavu pa dodao u sredinu gdje je Šego bio spreman

Istra 1961 dočekala je Hajduk u 10. kolu HNL-a, a Splićani nakon prvih 45 minuta imaju prednost 0-2. Raspoloženi su gosti za kombinatoriku u ovoj utakmici i oba gola stigla su iz akcija, a prvog je zabio Almena u 22. minuti.

Hrgović je prošao čuvara i ubacio s lijevog boka, a Španjolac je primio loptu nečuvan na drugoj stativi. Primio ju je, namjestio se pa sjajno pogodio suprotan kut za 0-1. 

Drugi gol još je ljepši. U tri poteza Hajduk je došao do gola. Pajaziti je na svojoj polovici proigrao Rebića na lijevoj strani, ovaj se sjurio prema golu domaćina, podigao glavu pa dodao u sredinu gdje je Šego bio spreman i pospremio loptu u mrežu. 

Utakmica je u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta
OVDJE PUNI BATERIJE

FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta

KOŽINO - Luka Modrić nakon potpisa ugovora s Milanom doputovao je u rodni Zadar na trotjedni odmor. Nedaleko od grada u apartmanskom naselju Kožino posjeduje nekoliko luksuznih vila s bazenima
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega
SAMO PROTEINI

FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega

Neki nogometaši jedva čekaju kraj igračke karijere kako bi konačno, možda i prvi put u životu, mogli jesti i piti bez opreza. Međutim, neki od njih nastavili su sa sportskim načinom života, primili se utega i u ozbiljnim godinama održali sjajnu formu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025