VIDEO Pogledajte sjajne golove Almene i Pukštasa protiv Istre!

Istra 1961 dočekala je Hajduk u 10. kolu HNL-a, a Splićani nakon prvih 45 minuta imaju prednost 0-2. Raspoloženi su gosti za kombinatoriku u ovoj utakmici i oba gola stigla su iz akcija, a prvog je zabio Almena u 22. minuti.

Hrgović je prošao čuvara i ubacio s lijevog boka, a Španjolac je primio loptu nečuvan na drugoj stativi. Primio ju je, namjestio se pa sjajno pogodio suprotan kut za 0-1.

Drugi gol još je ljepši. U tri poteza Hajduk je došao do gola. Pajaziti je na svojoj polovici proigrao Rebića na lijevoj strani, ovaj se sjurio prema golu domaćina, podigao glavu pa dodao u sredinu gdje je Šego bio spreman i pospremio loptu u mrežu.

Utakmica je u tijeku...